S'il remporte l'Open d'Australie 2024, Novak Djokovic deviendra le seul recordman de titres en Grand Chelem (25) et battra ainsi Margaret Court. image: keystone/instagram

Djokovic peut battre le record de cette «tante folle, homophobe et raciste»

S'il gagne l'Open d'Australie, le Serbe deviendra le seul détenteur du record de titres en Grand Chelem, qu'il co-détient avec Margaret Court (24 sacres). L'ex-championne australienne (81 ans) a autant brillé sur les terrains qu'elle a choqué en dehors.

Novak Djokovic – qui jouera son 1er tour dimanche à 9h00 face au Croate Dino Prizmic (ATP 178) – bénéficiera du soutien d'un homme en particulier lors de cet Open d'Australie 2024. Un personnage haut en couleur, autant célèbre pour ses exploits raquette en main que ses coups de sang et de gueule. Vous l'avez? John McEnroe. On ne serait pas surpris d'apprendre que l'Américain de 64 ans allume quelques cierges pour le sacre du Serbe, tellement il doit le désirer.

Et ce n'est pas parce que l'ex-sale gosse du circuit admire particulièrement le revers croisé de l'actuel numéro 1 mondial ou la fluidité de son service. Non, il rêve que Djokovic devienne le seul recordman de titres en Grand Chelem (en cas de victoire, il en compterait 25) et qu'il batte du même coup la co-détentrice, Margaret Court (81 ans), une personne que «Big Mac» a en horreur.

Margaret Court avec son mari Barry Court à l'Open d'Australie 2020. Image: keystone

A tel point qu'il a demandé que l'arène à Melbourne portant depuis 2003 le nom de l'Australienne soit débaptisée. L'Américain n'est de loin pas le seul à avoir formulé cette requête. On recense aussi des politiciens locaux de gauche et d'autres stars de la balle jaune.

Parmi elles, les anciennes joueuses Billie Jean King et Martina Navratilova, ou encore Andy Murray. Tous reprochent à Margaret Court ses propos homophobes et racistes, qu'elle a principalement tenus après sa carrière. La fédération australienne de tennis a, elle aussi, condamné publiquement les idées de son ancienne championne sans pour autant changer le nom du stade.

Le Diable, Hitler et les thèses complotistes

Lors de l'Open d'Australie 2020, alors que Serena Williams – 23 couronnes en Majeurs – se battait pour égaler le record de Court, McEnroe – qui surnomme cette dernière «la tante cinglée» – avait supplié:

«Serena, rends-moi service et gagne deux autres Grands Chelems cette année pour arriver à 25. Afin que nous puissions laisser Margaret Court et sa façon de penser dans le passé, à qui elles appartiennent toutes les deux»

John McEnroe ne porte pas Margaret Court dans son cœur. Image: keystone

Il faut dire que l'Australienne, devenue pasteure pentecôtiste après avoir rangé sa raquette en 1977, n'y est pas allée avec le dos de la cuillère au moment de faire part de ses convictions idéologico-politiques. En 2017, en plein débat concernant le mariage homosexuel en Australie, elle lâchait au micro d'une radio chrétienne locale:

«Les lesbiennes sont nombreuses dans le tennis. Il y a énormément de joueuses professionnelles lesbiennes. Quand je jouais, il y en avait déjà mais maintenant elles sont partout.»

Margaret Court en bref - Née le 16 juillet 1942 à Albury en Australie (81 ans)

- 24 titres du Grand Chelem en simple: 11 Open d'Australie, 5 Roland-Garros, 3 Wimbledon et 5 US Open

- Tous remportés entre 1960 et 1973

- 191 titres en simple au total sur le circuit

- Réalise le Grand Chelem en 1970

Cette rancœur envers les tenniswomen homosexuelles est tenace. En 1991, le New York Times écrivait que «l'été dernier, l'ancienne championne Margaret Court a accusé Martina (Navratilova) et d'autres joueuses lesbiennes et bisexuelles de ruiner le sport et de donner le mauvais exemple aux jeunes joueuses». Selon elle, il était «très triste pour les enfants d'être exposés à l'homosexualité».

Margaret Court sur le gazon de Wimbledon en 1963. Image: keystone

Dans cette même interview de 2017, cette ancienne spécialiste des montées au filet oubliait qu'il y en avait un à ne pas franchir en affirmant que les enfants transgenres étaient l'œuvre «du diable» tout en accusant le lobby LGBT de laver le cerveau des gosses, à grand renfort de thèses complotistes:

«C'est ce qu'Hitler a fait, et c'est ce que le communisme a fait: pénétrer l'esprit des enfants. Il y a un complot dans notre nation et dans les nations du monde pour pénétrer l'esprit de nos enfants» Margaret Court

Dérapage sud-africain

Même si elle critique l'ex-dictateur nazi, la «tante cinglée» n'en est pas si éloignée sur une partie de leur conception de l'humanité. Le Guardian rappelle qu'en 1970, alors au sommet du tennis mondial, Margaret Court faisait «l’éloge de la politique d’apartheid de l’Afrique du Sud».

«Les Sud-Africains sont mieux organisés que n’importe quel autre pays, en particulier l’Amérique. J’adore l’Afrique du Sud. J’y retournerai n’importe quand» Margaret Court en 1970, dans des propos cités par le Guardian

Bien après la chute en 1994 de ce régime raciste, ségrégationniste et discriminatoire envers les personnes de couleur, les polémiques autour des sorties de Margaret Court sont donc toujours vives.

Mais à Melbourne, Novak Djokovic peut leur faire prendre la poussière, pour autant qu'il ne la morde pas.