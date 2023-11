Vidéo: twitter

Daniil Medvedev a complètement craqué

Le numéro 3 mondial était furieux contre le public de Paris-Bercy mercredi, où il a perdu au 2e tour contre Grigor Dimitrov.

Plus de «Sport»

Daniil Medvedev est presque autant connu pour ses coups de sang que pour son talent. Et ça ne risque pas de changer prochainement avec ce qui s'est passé ce mercredi. Opposé au Bulgare Grigor Dimitrov au 2e tour du Masters 1000 de Paris-Bercy, le Russe a une nouvelle fois craqué contre le public.

Sifflé après un jet de raquette de frustration, quand Dimitrov a égalisé à 5-5 dans le 2e set, Medvedev a piqué la mouche contre les spectateurs. Faisant part de ses états d'âme à l'arbitre (en français), il a tout simplement menacé d'arrêter de jouer: «Je ne vais pas jouer quand ils sifflent!». Pédagogue, l'officiel, le Français Renaud Lichtenstein, a ensuite tout fait pour calmer le tennisman, hors de lui: «Tu dois aller jouer. Plus tu arrêtes (de jouer), plus ça les énerve, plus ils sifflent.»

Daniil Medvedev furax contre le public de Paris-Bercy 📺 Vidéo: twitter

Pas suffisant pour refroidir la tête du vainqueur de l'US Open 2022, qui a continué ce dialogue tendu, s'adressant avec une forte voix à la fois à l'arbitre et au public. «Ils sont bêtes! S'ils ne sifflent pas, je joue». Puis, se tournant vers les spectateurs:

«Hé, vous (ne) sifflez pas, je joue les gars, mais fermez vos bouches, OK!» Daniil Medvedev aux spectateurs de Paris-Bercy

Un avertissement et un majeur déplié

Constatant que les sifflets diminuaient à peine, le Russe persistait: «Je ne joue pas comme ça! Je n'ai rien fait pour qu'ils me sifflent». Finalement, il a reçu un avertissement pour avoir pris trop de temps, une sanction saluée par... les applaudissements nourris de la salle.

Medvedev a fini par retourner sur le terrain. Entre l'annonce de Monsieur Lichtenstein pour calmer le public et son service, le volcanique tennisman a encore lâché un «Fermez vos bouches!»

Une crise de nerfs qui a peut-être coûté inutilement beaucoup d'énergie au Russe, battu en trois manches par Dimitrov (6-3 6-7 7-6). Visiblement encore furax contre le public à la fin du match, il a quitté l'arène parisienne en semblant faire des doigts d'honneur aux spectateurs.

Les gestes suspects de Medvedev en quittant le stade 📺 Vidéo: twitter

«Je regardais simplement mes ongles. Pourquoi je ferais ça (un doigt d'honneur) à ce magnifique public de Paris-Bercy», s'est défendu, sourire en coin, Medvedev en conférence de presse. Un tournoi qu'il avait remporté en 2020, mais dans une salle vide à cause du Covid. (yog)