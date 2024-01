Vidéo: twitter

Tsitsipas marque un point plein de malice

Stefanos Tsitsipas a prouvé ce lundi à l'Open d'Australie qu'il connaît sur le bout des doigts le règlement et qu'il a de sacrés abdos.

Pour marquer ce genre de point, il faut des aptitudes physiques exceptionnelles et une excellente connaissance du règlement. Stefanos Tsitsipas a de la chance: il possède les deux.

Le Grec a marqué les esprits lors de son premier tour de l'Open d'Australie remporté en quatre manches face au Belge Zizou Bergs (5-7 6-1 6-1 6-3). Grâce à un coup de génie.

Alors mené une manche à zéro, l'actuel 7e mondial se doit de réagir. Il bénéficie d'une balle de break pour prendre le large à 2-0 dans le deuxième set. Il est sur le point de la convertir grâce à un violent passing de revers, mais Bergs, au filet, tend la raquette et remet miraculeusement la balle en jeu. Après avoir rebondi dans le camp de Tsitsipas, celle-ci revient en arrière grâce à son effet rétro (typique du slice et des volées) et passe même par-dessus le filet.

C'est à ce moment que Stefanos Tsitsipas a une inspiration lumineuse:

le Grec passe sa raquette de l'autre côté du filet et frappe la balle en la croisant à l'extrême, hors de portée de son adversaire.

Grâce à un numéro d'équilibriste (et un sacré gainage), il réussit à ne pas toucher le filet.

On entend déjà pas mal de joueurs amateurs s'écrier: «Quoi, il a le droit de frapper un coup par-dessus le filet dans le camp de l'adversaire?!» Oui, parfaitement. C'est le point 25b du règlement de la Fédération internationale de tennis (ITF) qui l'autorise. Voici ce qu'il dit:

«Le point est bon si la balle en jeu rebondit à l’intérieur du bon côté du court mais repasse au-dessus du filet suite à l’effet de la balle ou à l’action du vent et le joueur passe sa raquette au-dessus du filet pour mettre la balle à l’intérieur du bon côté du court, à condition de ne pas enfreindre la Règle 24.» Le règlement de l'ITF

Il y a donc cette condition d'effet rétro, qui collait parfaitement dans la situation de Tsitsipas. Quant à la règle 24, elle stipule que le joueur ne doit pas toucher le filet avec son corps ni un objet (raquette, chaussure, etc.) ou vêtement. Là encore, le Grec remplit toutes les conditions pour que son point soit validé.

Vous êtes désormais des experts du règlement. Il ne reste plus qu'à bosser le physique pour réussir pareil coup!