Iga Swiatek s'entraîne avec un morceau de ruban adhésif sur la bouche. image: twitter

La numéro 1 mondiale de tennis a une astuce insolite pour progresser

Iga Swiatek s'est entraînée au tournoi de Montréal avec du ruban adhésif sur la bouche. Une méthode instaurée par son staff, qui a une finalité précise.

S'il s'agissait de Benoît Paire, on aurait pu déduire que cette méthode lui avait été imposée par son entraîneur pour éviter qu'il ne balance des insanités sur le terrain. Le Français en est un grand coutumier, au point de faire souvent le buzz sur les réseaux sociaux où traînent d'innombrables compilations de ses coups de sang.

Rien de tout ça chez Iga Swiatek, généralement tout en contrôle de ses émotions sur un court. Et ce n'est pas non plus parce que la Polonaise a abusé de sauce à l'ail ou oublié sa brosse à dents qu'elle pose un ruban adhésif sur sa bouche quand elle s'entraîne. Non, c'est son coach physique Maciej Ryszczuk – qui ne s'est jamais plaint d'une mauvaise haleine – qui a suggéré à la numéro 1 mondiale d'utiliser cette méthode pour travailler son endurance et sa respiration nasale grâce à la limitation de l'apport en oxygène.

Iga Swiatek l'a expliqué lors d'une conférence de presse au tournoi de Montréal. Ses propos ont été repris sur le site de la WTA:

«Il est plus difficile de respirer lorsque vous ne respirez qu'avec le nez, et il est plus facile pour mon rythme cardiaque d'augmenter»

La Polonaise accorde une grande confiance à son staff, dont elle semble suivre un peu aveuglément les conseils. Elle s'avoue incapable de comprendre exactement les bienfaits d'une telle pratique:

«Je ne vais pas vous l'expliquer parfaitement parce que je ne suis pas une experte. Parfois, je ne comprends pas ce qu'ils me disent de faire, mais je le fais depuis longtemps maintenant, donc c'est devenu assez facile.»

Utilité tactique et staff inventif

Cette méthode insolite a aussi une finalité tactique: limiter l'oxygène permettrait d'optimiser les déplacements sur le terrain, en tâchant d'éviter de s'essouffler pour rien. Et forcément, il est beaucoup plus facile d'appliquer ensuite ces schémas en match, où Swiatek retrouve l'usage de sa bouche pour respirer.

«Tout ce que vous faites sur le terrain devient de plus en plus difficile avec ce ruban adhésif sur la bouche. Donc je suppose que c'est le moyen de travailler sur mon endurance en ne me faisant pas courir si vite et faire des choses extrêmes»

Le staff de la numéro 1 mondiale n'en est pas à son coup d'essai en matière d'entraînement original. Elle est par exemple la seule joueuse du circuit à voyager constamment avec une psychologue du sport. Toujours concernant l'aspect mental, son équipe utilise des instruments médicaux afin de mesurer son activité cérébrale et cardiaque sous stress. Elle travaille également ses capacités cognitives en faisant des puzzles ou des petits jeux.

Au tournoi WTA 1000 de Montréal, Iga Swiatek – exemptée de premier tour – affrontera mercredi la Tchèque Karolina Pliskova au deuxième tour.

Un match potentiellement délicat face à la numéro 23 mondiale. Et sans ruban adhésif sur la bouche, donc. Deux bonnes raisons d'éviter les beignets d'oignons à déjeuner.