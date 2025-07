Mathieu Blanchard sur la Hardrock 100, dans le Colorado, mi-juillet. image: mathieu blanchard

Cet ultra-traileur révèle une astuce dégoûtante pour gagner du temps

Vainqueur du mythique Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) ou encore de la Diagonale des Fous, la star du trail Mathieu Blanchard a trahi l'un des secrets qui permettent aux plus grands de gagner quelques secondes.

Quand il s'agit de dispenser de bons conseils en trail, Mathieu Blanchard n'a pas son égal. Le Franco-Canadien de 37 ans fait partie des meilleurs du monde de la discipline. Convié sur le podcast du journaliste Hugo Clément consacré aux sports d'endurance, Safe Pace, on s'attendait à ce qu'il livre ses astuces en matière de ravitaillement, de récupération et d'entraînement.

Pas forcément en matière de... pipi.

Au moment d'évoquer les «pires conseils» glanés sur les réseaux sociaux, l'animateur Fred Delaubre cite celui de ne pas boire, à moins d'avoir besoin de passer au petit coin durant la course. Une mauvaise idée, en effet, en particulier quand il s'agit de crapahuter sur des dizaines, voire des centaines, de kilomètres.

«Moi c’est marrant je ne m’arrête pas, je pisse en courant», confesse alors Mathieu Blanchard, provoquant silences gênés et gloussements parmi les autres participants de l'émission. «Attends, c’est du second degré?» s'enquiert Hugo Clément, effaré.

«Non non, c’est la réalité», rigole l'ultra-traileur. «J’ai fait une course la semaine dernière, il y avait Jonathan Albon et Tom Evans qui sont impressionnants. Ils sont capables de pisser à des paces (allures, ndr) assez élevés, sans s’en foutre sur les pieds.»

«En tête de course, je remarque qu’il y a vraiment des snipers» Mathieu Blanchard, à propos des meilleurs

pisseurs sur trail

Les participants du podcast ont oscillé entre incrédulité et hilarité. capture d'écran: safe pace

«Mais quoi, ils pissent en courant?», répète Hugo Clément. «Comment? Ça coule sur les cuisses, non?» insiste encore l'animateur du podcast, qui a manifestement du mal à se figurer la scène.



«Tu essaies d’envoyer un peu sur les côtés, ou tu cours les jambes un peu écartées et tu essaies d’uriner dans l’axe» Le conseil pipi de Mathieu Blanchard

«Au final, c’est ridicule de faire ça. Je dois gagner dix secondes», admet encore le coureur professionnel avec un rire.

«J'ai déjà essayé mais ça n’a pas été concluant», admet de son côté le jeune prodige du trail de 26 ans, Théo Detienne. «Du coup, je m’arrête à chaque fois. Je n’ai pas cette capacité à faire un geyser sur le côté.»

La prochaine fois que vous tenterez de grapiller quelques précieuses secondes sur vos sorties, vous voilà prévenu. Se faire pipi dessus, c'est quand même plus recommandé que de ne pas boire du tout. (mbr)