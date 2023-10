Cette star du foot cartonne aussi en tennis

Les images montrent le Gallois sur un terrain de tennis, en train de frapper des coups droits. Plus encore que sa condition physique, c'est son niveau technique raquette en main qui impressionne. La star au catogan lâche de véritables parpaings depuis le fond du court, avec une gestuelle impeccable qui n'est pas sans rappeler celle de l'Argentin Juan Martin Del Potro (une très ample préparation et une balle frappée quasiment à plat, sans effet).

Retraité du football depuis janvier 2023, Gareth Bale n'a apparemment pas choisi de passer ses journées dans son canapé derrière des séries TV, à enchaîner les paquets de pop-corn et les bières. Un indice: son corps toujours très athlétique, qu'on a pu voir sur une story Instagram que l'ex-attaquant du Real Madrid et Tottenham, entre autres, a postée cette semaine.

Le carton blanc révolutionne le foot

Dégainer un jaune ou un rouge de la poche, rien de plus normal pour les arbitres de foot. Aujourd'hui, ils sont toutefois de plus en plus nombreux à disposer d’une autre alternative: le carton blanc. Et il n'a pas la même signification dans tous les pays.

La vidéo avait fait le tour du monde. C'était en janvier 2023, lorsqu'un arbitre avait brandi un carton blanc en quart de finale de la Coupe du Portugal féminine. Par son geste, il tenait à saluer le fair-play des staffs médicaux des deux équipes, qui venaient de porter assistance à un spectateur ayant fait un malaise.