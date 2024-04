Ils sont furieux contre Stan Wawrinka

Les NFT, c'est quoi?

NFT est l'abréviation de Non-Fungible-Token (jeton non fongible). Les NFT sont des biens numériques qui jouissent d'une grande popularité. Un NFT est considéré comme une crypto-valeur, mais contrairement à la crypto-monnaie, il n'existe qu'une seule fois et est donc considéré comme non remplaçable (non fungible = qui ne peut être échangé).