Ce tennisman perd de la plus cruelle des manières

Hubert Hurkacz a laissé filer un point crucial face à Grigor Dimitrov, au Masters 1000 de Miami. Et le Polonais a de quoi avoir des regrets.

Le tennis – le sport en général – peut être cruel. Hubert Hurkacz en a fait l'expérience ce mercredi en 8e de finale du Masters 1000 de Miami. Alors que le Polonais luttait dans le tie-break de l'ultime manche face à Grigor Dimitrov, après 2h36 de jeu, il a perdu un point importantissime de la pire des manières. Celle qui laisse un goût amer.

La scène a lieu à 2-2. Grâce à un excellent service, Hurkacz obtient une balle facile au filet, qu'il n'a plus qu'à venir claquer. Chose qu'il fait parfaitement. Le 9e joueur mondial croit avoir marqué le point. Problème: emporté par sa glissade, il touche la base du filet avec son pied gauche. L'arbitre n'hésite pas une seconde: «Touch!» Le point est donné à Grigor Dimitrov, et c'est légitime.

La scène en vidéo 📺

De un, Hubert Hurkacz a bel et bien touché le filet (le mouvement des mailles, en bas, le confirme), malgré ses – légères – réclamations. De deux, le règlement stipule qu'il est interdit de toucher le filet pendant un échange, avec n'importe quelle partie de son corps ou un objet.

Finalement, Grigor Dimitrov s'imposera 7-3 dans ce tie-break, pour conclure la partie (3-6 6-3 7-6). On apprécie le fair-play du Bulgare et les mots sympas qu'il a eus au moment de serrer la main de son adversaire, toujours dépité par rapport à la scène quelques instants plus tôt.

«Je suis désolé. Je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé. Je me sens tellement mal pour toi» Grigor Dimitrov à Hubert Hurkacz

En quarts de finale, Grigor Dimitrov affrontera Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial et récent vainqueur d'Indian Wells. (yog)