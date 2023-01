Novak et Srdejan Djokovic.

Le père de Djokovic ravive de fortes tensions politiques à Melbourne

Après la victoire de son fils sur le Russe Andrei Rublev, Srdjan Djokovic a posé à côté d'un homme portant un t-shirt avec le symbole «Z», tandis que des incidents éclataient dans les allées.

Simon Haering, Melbourne

Après avoir balayé le Russe Andrei Rublev en quart de finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a exprimé sa joie au micro de la Rod Laver Arena, avant de défier Roger Federer à ski et de laisser la foule chanter «joyeux anniversaire» à sa mère. Mais ensuite, l'ambiance est devenue nettement moins bon enfant. Dans les tribunes, mais aussi à l'extérieur, où des milliers de personnes ont fêté la victoire du Serbe avec frénésie.

Car il s'est passé exactement ce que les organisateurs de l'Open d'Australie ont tenté d'éviter en prononçant une interdiction stricte des drapeaux russes et biélorusses dès le premier jour du tournoi.

Un homme a été photographié dans le stade avec un tee-shirt noir affichant le «Z» utilisé en Russie par la propagande de guerre. Il avait probablement échappé aux contrôles en portant d'abord un t-shirt blanc floqué aux noms de Novak Djokovic, du basketteur serbe Nikola Jokic et de Lionel Messi.

C'est lui. Image: EPA AAP

La sécurité a demandé à l'homme de mettre une veste. Plus tard, le militant a fait signer le t-shirt blanc à Novak Djokovic.

👇

À l'extérieur, dans les escaliers situés entre la Rod Laver Arena et la Margaret Court Arena, des centaines de fans de Djokovic ont célébré pacifiquement la 44e participation du Serbe à une demi-finale de Grand Chelem - seul Roger Federer fait mieux avec 46 demi-finales. Là aussi, il y a eu un incident. Quatre spectateurs ont agité un drapeau russe à l'effigie de Vladimir Poutine. Un autre homme a introduit clandestinement un drapeau de la République populaire de Donetsk.

Une vidéo est apparue sur la plateforme YouTube mercredi soir montrant des Russes avec le père de Djokovic, Srdjan. Le Serbe pose avec un drapeau à l'effigie de Vladimir Poutine et semble dire à la fin: «Vive les citoyens russes!» L'homme à côté de Srdjan Djokovic arbore un «Z» sur la poitrine.

L'ambassadeur d'Ukraine en Australie a qualifié l'incident de «honte». Suite à son intervention, Tennis Australia a interdit les drapeaux russes et le symbole Z au début du tournoi après qu'un drapeau blanc-bleu-rouge ait été déployé sur une clôture lors d'un match entre un Ukrainien et un Russe.

L'ambassadeur ukrainien Vasil Miroshnichenko a appelé à la mise en œuvre immédiate de la bannière neutre. Avec le Russe Karen Kachanov et les Biélorusses Viktoria Azarenka et Arina Sabalenka, ce sont trois athlètes qui sont concernés en demi-finales de l'Open d'Australie.

Les drapeaux et symboles suivants sont interdits à Melbourne Park.

«Quatre membres du public ont exhibé des drapeaux et des symboles inappropriés en sortant du stade», a déclaré Tennis Australia dans un communiqué. Ces personnes ont également menacé le personnel de sécurité, c'est pourquoi la police de l'État de Victoria est intervenue. «La sécurité et le bien-être de chacun sont notre priorité absolue.»

Novak Djokovic a également été perturbé par des incidents. La semaine dernière, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie s'est plaint à plusieurs reprises auprès de l'arbitre des commentaires d'un spectateur russe pendant les matchs. «Si quelqu'un veut juste provoquer et insulter et qu'il ne s'agit plus de soutenir un joueur, si quelqu'un franchit cette ligne, je réagis», a expliqué Djokovic.

Novak Djokovic se plaint d'un spectateur russe.

Ce n'est pas la première fois que cet Open d'Australie est utilisé comme scène pour des messages politiques. Au cours de la première semaine, des militants ont attiré l'attention sur le sort de la joueuse chinoise Peng Shuai, «absente» depuis plus d'un an. En novembre 2021, la championne avait accusé un ancien haut responsable du Parti communiste de l'avoir agressée sexuellement.

Et voilà que Karen Kachanov, qui affronte le Grec Stefanos Tsitsipas en demi-finale, a écrit sur une caméra: «Continuez à y croire jusqu'à la toute fin. Artsakh, tiens bon!» Kachanov est russe d'origine arménienne. L'Artsakh était la région du Haut-Karabakh. L'enclave est principalement peuplée d'Arméniens, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies la considère comme un territoire azerbaïdjanais.

Karen Kachanov lance un message à ses proches.

Dans une lettre, l'Association de tennis d'Azerbaïdjan a appelé à des sanctions sévères contre Karen Kachanov. «Il a abusé de la belle tradition des messages d'amour sur la caméra pour ses vilains projets.» Kachanov a déclaré après son qualification en demi-finale qu'il ne savait rien de cette lettre et qu'on ne lui avait pas demandé de s'abstenir des messages qu'il avait envoyés depuis le début du tournoi.

Wimbledon veut à nouveau autoriser les Russes

La Biélorussie et la Russie sont exclues de la Coupe Davis et de la Coupe Billie Jean King, des compétitions «fédérales». Mais contrairement à de nombreux autres sports, ils ne sont pas exclus des tournois des organisations professionnelles (ATP et WTA) où ils sont autorisés à jouer sous bannière neutre - comme Kachanov, Azarankea et Sabalenka.

La seule exception est Wimbledon. Le tournoi du Grand Chelem a exclu les Russes et les Biélorusses l'été dernier en réponse à l'invasion de l'Ukraine. L'ATP et la WTA lui ont infligé une amende de 1 million de dollars. L'organisateur, la British Lawn Tennis Association, a fait appel. En outre, aucun point ATP ni WTA n'a été attribué aux participants de Wimbledon. Désormais, tout indique que les joueurs russes seront à nouveau autorisés au All England Club.

Cela ne change rien au fait que le traitement des messages politiques et des athlètes des pays en guerre continue de préoccuper le sport.