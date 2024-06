Y a-t-il eu tricherie au tirage au sort? Ce joueur ternit encore sa réputation

Le joueur, qui s'en est déjà pris violemment à un arbitre, frappant la chaise de l'officiel avec sa raquette, avait accusé Daniil Medvedev de tricherie, suite à un différent en match. «Il est l'un des joueurs les moins fair-play de la planète», avait-il asséné après la partie, perdue en trois sets l'an passé à Monte-Carlo. Amusé, Medvedev avait répondu en conférence de presse: «Sacha n'est pas comme Casper (Ruud). Lorsqu'il dit que quelqu'un n'est pas fair-play, vous répondez: ok, d'accord, regarde toi dans le miroir». Des propos qui font encore un peu plus sens aujourd'hui.

Et pour cause, une vidéo le montre en train de retourner sa veste, ni vu ni connu, au moment du tirage au sort. Au jeu du pile ou face, Sascha Zverev a d'abord choisi le côté «Balle» de la pièce. Mais celle-ci est retombée sur la face «Raquette». L'Allemand l'a ensuite rendue à l'arbitre, qui a constaté le résultat avant de se retourner vers De Minaur, le vainqueur du toss, pour connaître son souhait de servir ou recevoir.

A l'heure où la Suisse est à la peine, comment le tennis italien est-il devenu si performant?

Jannik Sinner, bientôt n°1 mondial, est sans conteste le chef de file du tennis italien. Mais il n'est pas le seul à briller. Derrière, de nombreux autres talents s'affirment, alors que l'Italie était il n'y a pas si longtemps totalement dépassée par les événements.

Qu'il semble loin, le temps où Filippo Volandri, Potito Starace, Andreas Seppi et Fabio Fognini étaient les représentants d'un tennis italien dépourvu de résultats. Non pas que ces quatre-là n'aient rien gagné durant les années 2000 et 2010. Leur palmarès respectif n'est juste pas comparable à ceux de Nicola Pietrangeli et Adriano Panatta, légendes d'un autre siècle.