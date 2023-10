Patrick Mouratoglou et son ancienne protégée, Serena Williams. Image: keystone

Le plus célèbre des coachs de tennis propose des cours à un prix indécent

Si vous souhaitez échanger des balles avec Patrick Mouratoglou, ancien mentor de Serena Williams, cela risque de vous coûter un bras (ce qui n'est pas pratique quand on joue au tennis).

Il est l'un des entraîneurs de tennis les plus emblématiques. Teint bronzé, coiffure impeccable et lunettes de soleil vissées sur le nez, Patrick Mouratoglou se fait régulièrement dévisager par les caméras, lorsqu'il est en tribunes pour accompagner les plus grands.

Coach emblématique de Serena Williams, avec qui il a remporté 10 tournois du Grand Chelem, le Français collabore aujourd'hui avec Simona Halep. Mais de nombreuses stars de la discipline ont déjà fait appel à ses services, comme Holger Rune, Márcos Baghdatís, Grigor Dimitrov ou encore Stéfanos Tsitsipás.

Patrick Mouratoglou en tribunes, en compagnie de Meghan, duchesse de Sussex. Image: keystone

Un businessman hors pair

Patrick Mouratoglou n'est pas qu'un simple coach des circuits ATP et WTA. Il dispose de sa propre académie, la Mouratoglou Tennis Academy, un immense complexe sportif qui forme les futurs grands champions de demain. La structure accueille régulièrement de nombreux joueurs professionnels, qui viennent chercher les meilleures conditions. Le complexe en question, établi sur 12 hectares, abrite un hôtel quatre étoiles.

Mouratoglou sait diversifier ses revenus. Consultant pour de nombreuses chaînes et conférencier professionnel, il a lui même tissé des partenariats avec de prestigieuses marques. Il est notamment ambassadeur de l'horloger Zenith.

Sur son site personnel, il présente sa boutique en ligne, où l'on peut se procurer les vêtements de sa propre marque. Celui qui a publié plusieurs livres a prêté son image pour un jeu, Tennis Manager. Il est aussi à l'origine du circuit UTS, une ligue mondiale qui vise à «dépoussiérer» le tennis.

Le plateau de l'UTS de Francfort était garni, avec notamment la présence de Dimitrov, Monfils, Ruud ou Schwartzman. Image: keystone

Des cours privés à un prix exorbitant

Le coach le plus en vogue de la planète tennis propose également des cours en sa compagnie. Aussi bien des séances privées que des sessions collectives. Et comme le site Tennis Legend l'a remarqué, tout ceci coûte un bras (ou un rein, comme vous voulez).

Pour son «World Tour», où il se rendra à Miami, aux Bahamas et à LA, Patrick Mouratoglou facture la séance individuelle (1h30) à 7 500$, soit un peu moins de 6 750 francs. Concernant les cours collectifs (jusqu'à quatre joueurs par groupe), il faut débourser 1 800$ de l'heure.

Celui qu'on appelle The Coach a déjà annoncé que les créneaux pour Los Angeles étaient complets. Force est de constater que l'intérêt est au rendez-vous!

Indignation sur les réseaux

La nouvelle n'a pas manqué de faire réagir. Le Français Julien Varlet, ancien 135e joueur mondial devenu commentateur, s'est offusqué. Les commentaires des internautes valent aussi leur pesant d'or. Beaucoup évoquent l'arnaque du siècle et ironisent sur l'accessibilité du tennis, un sport déjà considéré comme élitiste.

