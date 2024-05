Stan Wawrinka ne jouera sans doute pas à Genève cette année. image: keystone/x

Stan Wawrinka boude-t-il le tournoi de Genève?

Double vainqueur aux Eaux-Vives (2016 et 2017), le Vaudois ne jouera probablement pas le Geneva Open cette année. Il vit une histoire tumultueuse avec cet événement.

Simon Häring / ch media

Plus de «Sport»

Il a beau avoir fêté son 39e anniversaire fin mars, Stan Wawrinka est toujours le Suisse le mieux classé, avec une 87e place mondiale. Une situation qui a toutefois moins à voir avec la saison du Vaudois qu'avec les résultats insuffisants des tennismen helvètes actuellement.

Dominic Stricker, huitième de finaliste du dernier US Open l'automne passé, n'a pas disputé le moindre match cette année. Sa blessure au dos contractée fin novembre lors du Masters Next Gen, qui l'avait contraint à abandonner en demi-finale, est plus tenace qu'on ne le pensait initialement. Le Bernois manquera certainement Roland-Garros (26 mai au 9 juin). Et s'il veut jouer à Wimbledon, il devra d'abord passer par les qualifications. Classé 88e à l'issue de l'US Open 2023, Stricker a entre-temps dégringolé au 141e rang mondial.

Un programme déjà très chargé

Stan Wawrinka semble prendre du plaisir en compétition, mais il ne gagne presque plus. Son bilan en 2024? Sept défaites pour deux victoires. Sa tentative d'accumuler des points et de la confiance lors du tournoi Challenger d'Aix-en-Provence, la semaine dernière, a échoué. Le Vaudois s'est incliné dès le premier tour, pour la sixième fois cette année.

Un retour à Genève tomberait donc à pic. «Stan The Man» a triomphé au Parc des Eaux-Vives en 2016 et 2017, où il a d'ailleurs remporté son dernier tournoi. Après plusieurs pépins de santé et opérations, soulever un nouveau trophée reste la dernière grande mission du vainqueur de Roland-Garros 2015.

Le Geneva Open 2017, dernier tournoi remporté par Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE

Mais apparemment, Wawrinka a fait une croix sur le Geneva Open. Il ne figure pas sur la liste des inscrits. Avec son classement, il aurait eu du mal à trouver sa place dans le tableau principal, mais il ne s'est pas non plus inscrit pour les qualifications. Trois wild cards sont encore à attribuer, comme nous l'ont indiqué les organisateurs. L'Italien Matteo Berrettini (28 ans, ATP 95), finaliste à Wimbledon il y a trois ans, est l'un des candidats.

On attend encore les quatre premiers jours du Masters 1000 de Rome, considéré comme le dernier grand test avant Roland-Garros. Il est très probable que les top joueurs qui y ont été éliminés prématurément soient intéressés par une expérience sur la terre battue genevoise. Comme par exemple Alexander Zverev en 2019, qui a remporté le tournoi avec une wild card. Ou Grigor Dimitrov l'année dernière, finaliste aux Eaux-Vives. C'est vendredi que les dernières wild cards seront attribuées.

Alexander Zverev, vainqueur de l'édition 2019. Image: KEYSTONE

Il va de soi que Stan Wawrinka recevra l'une des trois wild cards s'il souhaite jouer à Genève, communique le Geneva Open. Ce que l'on ne sait pas, c'est si le Vaudois le veut vraiment. D'une part, son programme est très chargé: Rome cette semaine (finalement annulé pour cause de blessure), le tournoi Challenger de Bordeaux (à partir du 13 mai) puis Roland-Garros dès le 26 mai. Ajouter Genève serait sans doute trop pour un tennisman de 39 ans.

Des relations tendues

D'autre part, les relations entre la star et les organisateurs du Geneva Open ont connu quelques tensions. Après avoir remporté les deux éditions précédentes du tournoi, Wawrinka a joué aux Eaux-Vives en 2018 sans prime d'entrée. Au préalable, il avait dénoncé un manque d'estime en déclarant:

«Dès le début, j'ai senti que je n'étais pas le bienvenu»

Le tournoi de Lyon, qui avait lieu la même semaine, lui offrait bien plus d'argent que le Geneva Open. Mais s'il a choisi les bords du Léman, c'est uniquement grâce aux fans et aux nombreux bénévoles. «Ils ont toujours été fantastiques avec moi», reconnaissait le Vaudois.

La dernière fois qu'il a foulé la terre battue genevoise, c'était en 2019, avec une élimination en quart de finale. En 2020, le tournoi a été annulé à cause du Covid-19; en 2021, Wawrinka était blessé et en 2022, il a renoncé juste avant en raison d'une blessure contractée à Rome.

Et en 2023? Le vainqueur de trois titres du Grand Chelem avait d'autres projets. Son programme était prêt depuis des mois et le Geneva Open n'en a jamais fait partie, avait-il alors déclaré au Matin. Il avait refusé la wild card offerte par le directeur du tournoi, Thierry Grin.

Interrogé par nos soins pour savoir s'il accepterait une wild card cette année et si des discussions étaient en cours, Stan Wawrinka a fait savoir qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet et qu'il se concentrait sur le tournoi de Rome. Quelques heures plus tard, il déclarait forfait pour le rendez-vous romain. La raison? Une blessure au poignet droit.

Même sans lui, le Geneva Open aura belle allure. Le Norvégien Casper Ruud (ATP 7), triple finaliste en Grand Chelem et double vainqueur à Genève (2021 et 2022), est en lice. Les trois Américains Taylor Fritz (13), Ben Shelton (14) et Tommy Paul (16) seront également de la partie.