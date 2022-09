Vidéo: watson

Il a voulu imiter Federer et ça s'est très mal terminé pour lui

Un jeune joueur a tenté le fameux «contourné du filet» que le Maître avait réussi en Australie et à New York. Il l'a payé au prix de sa virilité.

Team watson Suivez-moi

C'est un coup extrêmement difficile, l'air de rien. Un coup exécuté en bout de course, du bout de la raquette, lorsque la balle sort du court près du filet et qu'on n'a plus le temps de la redresser: les meilleurs contournent le poteau. En d'autres termes, ils la jouent comme Rodgeur.

Démonstration US Open 2018 contre Nick Kyrgios Vidéo: YouTube/US Open Tennis Championships

Nul doute que des milliers d'amateurs dans le monde s'y sont déjà essayés au moins une fois (deux, c'est moins sûr). Le coup est périlleux, les occasions de le tenter sont rares: celui qui le réussit le racontera toute sa vie. Sauf que là, ça n'a pas marché:

Le jeune homme n'a pas eu de chance. En général, les accidents que provoque ce coup sont plutôt une chute contre le banc ou les panneaux publicitaires (suivant son niveau). Nous accueillons très volontiers toutes vos vidéos 😉 .