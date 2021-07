Sport

Tokyo 2020: Del Ponte et Kambundji mettent fin à un siècle d'anonymat



Del Ponte et Kambundji mettent fin à un siècle d'anonymat

Pour la première fois aux JO, la Suisse était représentée en finale d'un 100 m féminin. Del Ponte, cinquième, a terminé juste devant Kambundji. Triplé jamaïcain avec une victoire folle de Thompson-Herah.

Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji auront été épatantes jusqu'au bout sur 100 m, à Tokyo. Cinquième et sixième de la finale, elles sont entrées dans l'histoire: jamais, avant elles, une sprinteuse helvétique n'avait atteint une finale olympique.

La Tessinoise et la Bernoise y sont parvenues ont sortant le grand jeu dès les séries (record national de Del Ponte en 10''91 et 10''95 pour Kambundji), pour continuer sur leur lancée en demi-finales avec des qualifications directes, et enfin en finale où elles se sont battues jusqu'au bout.

La finale du 100 m en image Vidéo: RTS

Placées tout à l'extérieur, les Suissesses n'étaient pas dans les meilleurs couloirs. En retard à mi-course, elles ont su rester relâchées et tout en cadence pour aller cueillir des places d'honneur, en respectivement 10''97 et 10''99. Le podium était inaccessible.

«Avant le départ, j'avais des fourmis dans les mains tellement j'étais nerveuse. Mais j'avais moins de pression qu'en demi-finale et j'ai essayé de profiter du moment»

«Je vais sûrement réaliser dans une quinzaine de jours. En 2012, j'avais 16 ans et en regardant la finale de Londres, je me suis demandée si un jour je serais là»

Et maintenant, le relais

Comparaison impensable avant ces JO, cette finale réunissait deux Suissesses... contre une seule Américaine, Teahna Daniels (7e). La meilleure Américaine, Sha'Carri Richardson, avait été exclue pour usage de cannabis.

Cette double percée suisse ouvre de magnifiques perspectives pour le relais 4 x 100 m en fin de semaine prochaine. Le podium est envisageable. Jamais Del Ponte, championne d'Europe en salle du 60 m en mars, ni Kambundji, médaillée de bronze aux Mondiaux 2019, n'avaient évolué à un tel niveau. Leur saine émulation peut encore faire merveille. Kambundji est également encore inscrite sur 200 m. «Mon résultat sur 100 m me donne confiance», a-t-elle lâché.

Furia jamaïcaine

Les Jamaïcaines ont réalisé un triplé, comme en 2008 à Pékin: Elaine Thompson-Herah a battu le record olympique de Florence Griffith-Joyner pour devenir la deuxième femme la plus rapide de l'histoire (10''61).

Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''74) prend l'argent et Shericka Jackson (10''76) le bronze. Comme par deux fois en 2016 à Rio, l'Ivoirienne Marie Josée Ta Lou échoue au pied du podium (10''91).