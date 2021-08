Les Jeux sont finis: les USA remportent le tableau des médailles

Une vague de chaleur étouffante se dirige vers l'Europe

Depuis plusieurs semaines, les pays du sud de l'Europe subissent des températures extrêmes. La prochaine vague de chaleur est en route et pourrait connaître un nouveau record.

Si on regarde le ciel européen en ce moment, on pourrait penser que la météo est devenue folle. Alors que le nord-ouest de l’Europe subit de fortes pluies et des orages, le sud-est se transforme en un four ardent. Mardi dernier, le service météorologique grec a mis en garde contre une vague de chaleur d'une durée inhabituelle, avec des températures locales dépassant largement les 40 degrés Celsius. Même la nuit, le thermomètre ne devrait pas descendre en dessous de 30°C dans de …