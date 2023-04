Vidéo

Le geste de cet international kosovar «montre sa grande personnalité»

Alors que son équipe venait de marquer, Vedat Muriqi a préféré s'enquérir de l'état de santé d'un adversaire plutôt que de célébrer avec ses coéquipiers.

Plus de «Sport»

La partie entre Valladolid et Majorque, disputée dimanche pour le compte de la 28e journée de Liga espagnole, a été très animée puisqu'elle s'est terminée sur le score de 3-3. Au cours du match, un homme a brillé plus que les autres: Vedat Muriqi. L'international kosovar (44 sélections/23 réussites) a claqué un doublé, mais on savait déjà que c'était un excellent buteur. Son plus beau geste, finalement, aura été son attitude lors de la réussite de son coéquipier Morlanes à l'heure de jeu.

Lorsque Majorque a pris l'avantage au score (2-1), un joueur de Valladolid est resté au sol, sonné par un ballon reçu en plein visage. Alors que Morlanes et tous ses coéquipiers rouges sont allés célébrer la réussite ensemble, Vedat Muriqi, lui, a préféré s'enquérir de l'état de santé de son adversaire.

Le beau geste du Kosovar au ralenti Vidéo: watson

C'est le journaliste et commentateur sportif Arlind Sadiku qui a repéré la scène et a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, avec ce commentaire en guise de légende:

«Cette action montre la grande personnalité de Vedat Muriqi»

L'attaquant, qui a aussi joué pour la Lazio et Fenerbahce par le passé, a été récompensé sur le terrain puisque sa deuxième réussite de l'après-midi, inscrite en toute fin de rencontre, a permis à Majorque d'égaliser et de repartir avec le point du match nul. De quoi garder un peu de marge sur le bas de tableau: les insulaires sont 12es de Liga à 7 points du premier relégable Valence.