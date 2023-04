Vidéo: watson

Vidéo

A part ça, Alisha Lehmann est une super footballeuse, la preuve...

Alisha Lehmann a plus de followers sur Instagram que Roger Federer. Mais entre deux posts, elle marque des buts spectaculaires et tient à le faire savoir.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Alisha Lehmann n'est pas seulement une footballeuse: elle se revendique influenceuse et arbore fièrement 12,3 millions de followers sur Instagram. Parfois, elle ne comprend pas que le mélange des genres agace: «Pourquoi je devrais absolument décider si je suis une footballeuse ou une influenceuse? Je suis une femme, je veux ressembler à une femme. Je veux me maquiller; mais du coup, je ne pourrais plus jouer au football?»

Certes, bien sûr, évidemment, Alisha Lehmann s'est rendue célèbre par ses shootings, ses positions suggestives et progressistes, bien avant de faire la Une de Four-Four-Two ou de Kicker.

L'un de ses récents posts sur Instagram.

Il n'empêche que l'attaquante d'Aston Villa est aussi (d'abord, surtout?) une excellente footballeuse. Auteur d'un but extraordinaire à l'entraînement, elle a tenu à le rappeler dans une compilation de ses plus belles actions (👇):

Vidéo: watson

La vidéo a fait six millions de vues, preuve qu'Alisha Lehmann a raison: on peut avoir une grosse présence devant le but et devant la caméra, sans que les deux paraissent incompatibles.