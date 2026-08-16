Vidéo: watson

On a frôlé le drame au javelot: voici la vidéo

Une vidéo impressionnante montre que le javelot du Tchèque Jakub Vadlejch a failli atteindre un officiel, samedi lors des Européens d'athlétisme.

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Julian Weber a décroché le titre européen du lancer du javelot, samedi à Birmingham, au terme d’un concours conclu de manière spectaculaire. Sur son ultime tentative, l’Allemand a expédié son javelot à 90,40m, établissant au passage un nouveau record des Championnats. Mais au-delà de cette performance, la finale a également été marquée par un incident aussi spectaculaire qu’inquiétant, qui aurait pu avoir de lourdes conséquences.



Le lancer du Tchèque Jakub Vadlejch a en effet failli tourner au drame. Alors que son javelot retombait, un officiel présent sur la pelouse a dû s’écarter au tout dernier moment pour éviter le projectile. Captée par les caméras de TNT Sports, la séquence fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La scène en vidéo: Vidéo: watson

Cet épisode rappelle que le lancer du javelot peut parfois provoquer de graves accidents. En 2007, lors du Golden Gala de Rome, le Finlandais Tero Pitkämäki avait glissé au moment de son lancer et son javelot avait atteint le Français Salim Sdiri dans le dos. Touché au foie et au rein, le spécialiste du saut en longueur avait dû être hospitalisé.

Salim Sdiri avait été touché par le javelot au niveau du dos, provoquant une plaie d’environ trois centimètres. Image: EPA

«J’aurais pu mourir. Je suis resté hospitalisé quinze jours, j’ai été arrêté plus de six mois. Les gens pensaient que j’étais guéri mais pas du tout. Psychologiquement, cela a été très compliqué. Il y avait toujours quelque chose pour me rappeler mon accident.» Salim Sdiri est revenu sur son accident plus de quinze ans après dans les colonnes d'Ouest-France.

Heureusement, le scénario redouté ne s’est pas reproduit ce week-end à Birmingham. Le concours a pu se poursuivre jusqu’à son terme sans autre incident. Jakub Vadlejch a finalement pris la 5e place de la finale, grâce à un meilleur lancer mesuré à 82,88 m.