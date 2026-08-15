Dominic Lobalu et le relais féminin sacrés vice-champions d'Europe

Dominic Lobalu et le relais 4x100 mètres féminin composé de Salomé Kora, Géraldine Di Tizio-Frey, Fabienne Hoenke et Léonie Pointet ont brillé samedi soir à Birmingham. Image: keystone / montage watson

La Suisse a poursuivi sa moisson de médailles aux Championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham (Royaume-Uni). Dominic Lobalu a décroché l'argent sur 10 000 mètres, tout comme le relais 4x100 mètres féminin.

Plus de «Sport»

Dominic Lobalu a remporté la 6e médaille suisse des Européens à Birmingham samedi. Il a remporté l'argent sur 10 000 mètres, seulement battu par l'impressionnant Andreas Almgren.

Tenant du titre, Lobalu s'est présenté à cette grand-messe continentale sans avoir disputé le moindre 10 000 mètres depuis les Mondiaux de Tokyo en septembre 2025. Cela ne l'a pas empêché de réaliser un très bon temps de 27'42''67, à environ 5'' de sa meilleure performance sur la distance (27'36''29).

Il a assuré le coup

Le protégé de Markus Hagmann n'a en revanche rien pu faire face au Suédois Andreas Almgren, qui a réalisé une véritable démonstration de force. Il a mené la course pratiquement dès le départ, et a terminé ses 25 tours en réalisant un nouveau record des Championnats d'Europe en 27'23''44. Le Français Jimmy Gressier complète le podium en 28'97''90.

A propos des Européens de Birmingham 👇 Cette Romande a créé la sensation en athlétisme

Lobalu restait sur une frustrante 7e place sur 5000 mètres lundi, et a réussi à corriger le tir. Après avoir tenté de suivre le futur champion d'Europe, le Saint-Gallois l'a ensuite laissé filer pour assurer sa deuxième place. Il a déclaré au micro de la RTS:

«Je suis très heureux de cette nouvelle médaille»

Egalement médaillé de bronze en 2024 sur 5000 mètres, Dominic Lobalu quitte cette fois les Championnats d'Europe en ayant remporté le dernier métal qui lui manquait. L'autre Helvète de cette finale, Jonas Raess, a lui conclu sa course à la 8e place grâce à sa meilleure performance de la saison (28'22''41).

Le 4x100 également en argent

Le relais féminin suisse du 4x100 mètres a de son côté décroché sa première médaille dans un grand championnat. Le quatuor s'est emparé de l'argent derrière la Grande-Bretagne.

En parlant d'athlétisme 👇 Sept choses incontournables à savoir sur Audrey Werro

Géraldine Di Tizio-Frey, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet et Salomé Kora ont couru en 43''12, à plus d'une seconde des Britanniques (42''05), suite à un dernier passage de relais manqué où Salomé Kora s'est retrouvée pratiquement à l'arrêt pour reprendre le témoin des mains de Léonie Pointet.

Elles permettent au camp suisse de remporter une 7e médaille dans ces Européens. Il s'agit de la première médaille continentale chez les élites pour chacune d'entre elles. (btr/ats)