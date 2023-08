Tessin: onze candidatures pour le Conseil des Etats

Au Tessin, onze candidats sont en concurrence pour le Conseil des Etats

Pas moins de 256 candidats émanant de 33 listes brigueront un siège au Conseil national lors des élections fédérales d'octobre au Tessin. Pour le Conseil des Etats, onze candidatures sont en concurrence.

Le PS devra défendre celui de Marina Carobbio, qui quitte Berne après son élection au Conseil d'Etat. Les socialistes présentent Bruno Storni.

Le conseiller aux Etats et président de l'UDC Marco Chiesa défendra son siège, tandis que le PLR et le Centre chercheront à reprendre leur mandat perdu en 2019. Le PLR présente le conseiller national Alex Farinelli, et le Centre, Fabio Regazzi, également conseiller national.

Le Tessin a droit à huit sièges à la Chambre basse. Le PLR et le Centre en comptent chacun deux actuellement, tandis que le PS, l'UDC, les Verts et la Lega en ont un. Ces partis présentent tous plusieurs listes. Les Vert'libéraux chercheront également les suffrages des électeurs, ainsi que divers groupes comme le «Mouvement pour les vallées tessinoises» ou une liste féminine. (ats)