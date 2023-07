Qui dépense le plus pour les élections fédérales 2023? Image: watson

Voici combien les partis paient pour chaque siège à Berne

Grâce à la nouvelle loi sur la transparence, les partis politiques du pays doivent indiquer combien ils dépensent pour la campagne électorale. Sur la base de ce chiffre, on peut estimer combien un parti dépense par siège au Parlement.



L'argent gouverne le monde. Qu'on le veuille ou non. En Suisse, le budget de campagne des partis pour les élections fédérales de cette année crée quelques remous.

Watson a demandé aux six plus grands partis combien d'argent ils avaient prévu de consacrer à la campagne, d'où il provient et comment ils le dépensent.

Les Verts'libéraux

Commençons par les plus «pauvres». Les Verts’libéraux sont ceux qui disposent du moins d'argent pour leur campagne. Le parti ne communique pas précisément sur le montant qu'il a déjà encaissé, mais «les dépenses prévues sont de l'ordre d'un million de francs», nous explique le parti.

Les fonds proviennent d'excédents de ces dernières années que le parti a épargné en vue des fédérales, ainsi que de dons.

L'argent sera dépensé comme soutien financier pour les différentes sections cantonales. Celles-ci, ainsi que les candidats, investissent eux-mêmes des sommes personnelles. Ce qui fait un total d'environ un million.

Environ un tiers, soit 320 000 francs, sera versé aux sections cantonales et aux Jeunes Vert'libéraux. En outre, le PVL Suisse investira beaucoup dans la publicité dans l'espace numérique, mais encore plus dans l'espace public avec des affiches. Toutefois:

«Si les recettes devaient dépasser nos attentes, nous pourrions investir plus d'argent dans la campagne» Verts'libéraux

PS

Le Parti socialiste suisse (PS) a budgété 1,5 million de francs pour sa campagne. Les fonds proviennent de dons de particuliers, au total plus de 10 000 personnes ont contribué. Le don moyen s'élève à 73 francs. Le don individuel le plus élevé est de 5 000 francs. Pour les sections cantonales, la situation devrait être encore différente.

Le PS dépense son argent de la manière suivante:

550 000 francs pour les campagnes

450 000 francs pour les affiches et les annonces

250 000 francs pour les flyers et les imprimés

250 000 francs pour les sites Internet et la publicité sur les réseaux sociaux

Les Verts

Les Verts ont le même budget de campagne que le PS, soit 1,5 million de francs. Ce budget a été rendu possible grâce à un don historique d'un million de francs de l'héritière du groupe de matériaux de construction Sika, Carmita Burkard. Le don individuel le plus élevé des Verts est ainsi 200 fois supérieur à celui du PS, qui est de 5000 francs.

Les 500 000 francs restants proviennent de petits dons de membres et sympathisants ainsi que de réserves. Les Verts s'attendent à ce que leur budget atteigne environ 1,6 million de francs.

Les plus gros points de dépenses des Verts sont les collaborateurs supplémentaires, comme les responsables de campagne ou des programmeurs pour une application.

Le parti a également prévu de reverser environ un demi-million de francs aux sections cantonales ainsi qu'aux Jeunes Verts. En outre, plus de 100 000 francs sont prévus pour des événements. Les Verts souhaitent soutenir en particulier les femmes et les candidats issus de l'immigration ou de la communauté LGBTQIA+, car ils sont plus souvent exposés à des discours haineux et à d'autres obstacles. Plusieurs centaines de milliers de francs seraient également prévus pour la production et la distribution de matériel publicitaire.

Le Centre

Interrogé sur son budget de campagne, Le Centre se montre peu loquace. Le parti ne communique pas le montant qu'il a déjà récolté, mais affirme que «l'objectif pour notre budget de campagne est de deux millions de francs». Le parti ne répond pas à la question de savoir d'où provient l'argent. En revanche, il sait à quoi il sera utilisé:

«Pour les fédérales, le Centre Suisse adopte une approche numérique et diffusera de la publicité dans les réseaux sociaux, les magazines en ligne ainsi que dans certaines applications» Le Centre

On sait que les différences entre les sections cantonales du parti du centre devraient être importantes. On estime ainsi que la section du centre de Zoug dépense à elle seule 200'000 francs pour la campagne électorale nationale.

On sait que les différences entre les sections cantonales centristes devraient être importantes. En Suisse alémanique par exemple, la section zougoise, où le parti est très puissant (son président, Gerhard Pfister vient de Zoug, tout comme une certaine Valérie Dittli) dépensera à elle seule 200 000 francs pour la campagne électorale nationale.

PLR

Les libéraux-radicaux ont le deuxième plus gros budget de campagne, soit 2,5 millions de francs. «Nous continuons cependant à collecter des dons pour la campagne électorale», écrit le PLR Suisse. L'argent provient «d'un grand nombre de donatrices et donateurs» et des réserves des dernières années.

L'argent sera principalement dépensé pour la campagne nationale d'affichage, qui se déroulera également en ligne, comme celle sur les autocollants climatiques.

«En outre, nous marquons également notre présence sur les réseaux sociaux et nous allons encore intensifier nos efforts dans ce domaine au cours des prochaines semaines» PLR Suisse

UDC

L'UDC Suisse dispose du plus gros budget de campagne, soit environ 4,5 millions de francs. Le parti a pu atteindre ce montant grâce à des provisions qu'il a faites immédiatement après les élections de 2019 et en collectant des dons pour la campagne électorale de 2023. L'UDC a également reçu de nombreux petits dons.

L'UDC espère accroître encore son avance budgétaire. «Nous continuons à collecter des dons à un rythme soutenu. Nous indiquerons le montant effectif dont nous disposerons en fin de compte, conformément à la nouvelle réglementation légale sur la transparence», écrit le parti. L'argent sera dépensé dans la campagne électorale pour de la publicité hors ligne et en ligne.

Résumé

L'UDC n'a pas seulement le plus gros budget de campagne, mais aussi le plus gros budget réparti sur les sièges parlementaires. En moyenne, l'UDC dépense 75 000 francs pour chaque siège à Berne.

Le parti qui suit est celui qui a le plus petit budget, mais aussi le moins de parlementaires: les Verts’libéraux dépensent 62 500 francs par siège.

En troisième position, on trouve le PLR avec 61 000 francs, puis les Verts avec 48 500 francs ainsi que le Centre avec 44 500 francs. Le PS ferme la marche avec 33 500 francs par siège, soit près de la moitié de moins que l'UDC.

Traduit et adapté par Noëline Flippe