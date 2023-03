Les Verts du Valais lancent neuf candidats pour les fédérales 2023

Les Verts du Valais lancent neuf candidats pour les fédérales

Les Verts valaisans ont désigné jeudi soir neuf candidats pour les élections fédérales d'octobre prochain.

Pour le National, la liste principale sera emmenée par le sortant Christophe Clivaz. Céline Dessimoz se lance dans la course aux Etats.

Quelque septante membres des Verts valaisans réunis en assemblée générale à Sion ont désigné par acclamation les neuf candidats qui se lancent dans la course aux fédérales. Parmi eux: le sortant Christophe Clivaz, élu au Conseil national en 2019 et qui souhaite «poursuivre son engagement».

La liste principale compte sept autres candidats, quatre femmes et trois hommes: Sabine Fournier, élue en 2018 à la Constituante et en 2020 au conseil communal de Vernayaz, Mireille Hofmann Jacquod, conseillère générale à Sion, Mathilde Michellod, députée au Grand Conseil depuis 2021, Daniel Morisod, ancien conseiller communal à Collombey-Muraz, Daria Moulin, député au Grand Conseil depuis 2021, Dominique Kuster, conseiller municipal à Vétroz et Emmanuel Revaz, député au Grand Conseil depuis 2017.

Pour les Etats, les Verts valaisans présentent Céline Dessimoz, élue au Grand Conseil depuis 2017 et cheffe de groupe depuis 2019. «Mon envie est de porter une voix valaisanne consciente des enjeux environnementaux au Conseil des Etats», a déclaré la candidate. (ats)