Abus sexuels: enquête sur un abbé de Valaisan

Le père-abbé de Saint-Maurice Jean Scarcella est visé par l'enquête préliminaire ordonnée par la Conférence des évêques suisses. Il s'est suspendu de sa fonction jusqu'à la fin de l'enquête.

Plus de «Suisse»

Le père-abbé de Saint-Maurice Jean Scarcella a suspendu sa charge jusqu'à la fin de l'enquête. Keystone

Le père-abbé de Saint-Maurice (VS) Jean Scarcella a indiqué mercredi être mis en cause dans l'enquête préliminaire ordonnée par la Conférence des évêques suisses suite à des soupçons d'abus sexuels et leur dissimulation. Il suspend sa charge jusqu'à la fin de l'enquête. Dans un communiqué, celui-ci précise:

«L'enquête concerne également une accusation qui a été portée contre moi» Jean Scarcella

Il indique avoir pris la décision de suspendre sa charge en accord avec le Conseil abbatial et le Président de la Conférence des évêques suisses (CES) afin de garantir l'indépendance de l'enquête. Il assure l'évêque de Coire Joseph bonnemain, chargé de l'enquête, de sa pleine coopération.

On en parlait ici 👇 interview watson Abus sexuels dans l'Eglise: «Le réveil est douloureux en Suisse»

La CES a annoncé, dimanche, avoir ordonné le 23 juin l'ouverture d'une enquête préliminaire suite à des accusations de dissimulation d'abus sexuels. Des accusations ont été formulées dans une lettre «à l'encontre de plusieurs membres émérites et en exercice de la Conférence des évêques suisses ainsi que d'autres membres du clergé dans la gestion des cas d'abus sexuels», a-t-elle écrit. L'enquête devrait être terminée à la fin de l'année.

Accusations soulevées par un ex-vicaire romand

Le communiqué de la conférence épiscopale a été envoyé après que le SonntagsBlick a rendu les accusations publiques. Les accusations ont été soulevées par l'ancien vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), Nicolas Betticher, désormais en poste à Berne.

C'est lui qui a soulevé les accusations👇 Abus sexuels: un ex-vicaire romand demande de l'aide au Vatican

Il a adressé fin mai une lettre au nonce apostolique en Suisse. Outre des accusations à l'encontre de membres de la Conférence des évêques suisses, sa missive dénonce également des abus sexuels commis par certains membres par le passé. (mat/ats)