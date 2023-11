Abus sexuels à l'Eglise: le Diocèse de Sion lance un audit

L'évêque du diocèse de Sion Mgr Jean-Marie Lovey est visé par une enquête interne pour dissimulation de faits. Keystone

Les responsables de l'audit mèneront des auditions avec les responsables et les collaborateurs qui ont été en charge de l’accueil des victimes et traitement des abus.

Plus de «Suisse»

Dans le cadre des abus sexuels commis au sein de l'Eglise catholique, le Diocèse de Sion a mandaté un audit indépendant et externe sur la gestion des abus en son sein, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué. L'objectif est de rechercher les dysfonctionnements relevés par les victimes et dans l'étude récemment présentée par l'Université de Zurich:

«Il s'agit d'établir au sein du Diocèse de Sion les responsabilités institutionnelles et personnelles des dysfonctionnements qui ont pu avoir lieu concernant l'accueil des victimes et le traitement des abus ces dernières décennies»

Le mandat a été confié au cabinet d'audit romand Vicario Consulting. Les conclusions intermédiaires du rapport sont attendues début 2024.

Le vicaire général se retire

«Afin de travailler en toute objectivité, Richard Lehner, responsable pour le traitement des cas signalés des abus sexuels entre 2015 et fin 2021 pour tout le diocèse de Sion et actuel vicaire général pour la partie germanophone, se retire à la demande de l'évêque de tous les organismes, instances et thématiques concernant les abus, avec effet immédiat», annonce encore le Diocèse.

L'audit prendra en compte en priorité les témoignages et éléments fournis par le biais de personnes ayant été victimes d'abus en contexte ecclésial. Il s'appuiera aussi sur les éléments examinés ou identifiés par l'étude suisse et il aura accès à l'ensemble des archives et des documents du Diocèse.

19 cas depuis 2015

Pour rappel, l'étude pilote de l'université de Zurich a été mandatée par trois organes catholiques dont la Conférence des évêques suisses (CES). Les chercheurs ont dénombré 1002 situations d'abus sexuels en Suisse depuis le milieu du 20e siècle. Selon eux, il ne s'agirait que de la pointe de l'iceberg, la plupart des cas n'ayant pas été signalés et les documents ayant été détruits.

Le ministère public valaisan avait annoncé le 22 septembre dernier avoir ouvert une procédure préliminaire et mandaté la police pour investiguer sur les éventuels abus sexuel commis en Valais. Le père-abbé de St-Maurice Jean Scarcella a été mis en cause dans l'enquête préliminaire ordonnée par la CES suite à des soupçons d'abus sexuels et leur dissimulation. Il a annoncé la semaine dernière suspendre sa charge jusqu'à la fin de l'enquête.

Quant à l'évêque de Sion Jean-Marie Lovey, il est visé par une enquête interne de la CES pour dissimulation de faits. Il a affirmé n'avoir rien dissimulé ni détruit de documents dans les archives. Il se retirera néanmoins si l'enquête le mettra en cause.

Le rapport suisse ne donne pas la répartition des victimes par diocèse. L'évêque de Sion a évoqué un total de 19 cas d'abus sexuels dans le canton au sein de l'Eglise catholique depuis 2015. (ats/jch)