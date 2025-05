Le GSsA prêt à combattre les assouplissements sur l’armement

Une table ronde a en outre été mise sur pied, en présence des conseillers nationaux Fabien Fivaz (Vert-e-s/NE) et Martine Docourt (PS/NE), ainsi que de Dominik Gross, d'Alliance Sud. Les échanges ont porté sur l'armement et les coupes budgétaires annoncées. (tib/ats)

La plus grande raffinerie d'or de Suisse quitte un label prestigieux

La plus grande raffinerie de Suisse n'a plus le droit de se parer du label Swiss Better Gold. C'est pour cette raison qu'elle a déposé sans plus attendre sa démission de l'organisation.

Un club prestigieux s'est réuni sous l'égide de la Swiss Better Gold Association. On y retrouve non seulement les trois grandes raffineries suisses Argor-Heraeus, MKS Pamp et Metalor, mais aussi le joaillier Cartier, l'un de ses membres fondateurs. Ce puissant label bénéficie en outre d'un appui officiel: le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) l'a soutenu à hauteur de six millions de francs au cours des cinq dernières années.