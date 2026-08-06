Le nombre d’accidents de trottinette électrique en Suisse explose

En Suisse, 790 accidents ayant impliqués des blessures ont été enregistrés en Suisse.

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Les trottinettes électriques sont plus dangereuses qu'on ne le pense. Une étude récente montre qu'en cas d'accident au guidon d'un de ces engins, les risques de blessures graves à la tête et au niveau de l'abdomen sont bien plus élevés qu'à vélo ou à moto.

«Les accidents avec une trottinette électrique montrent un profil bien particulier de blessures», écrivent les chercheurs dans la revue spécialisée Scientific Reports, parue jeudi. Les scientifiques ont analysé les blessures subies par plus de 15 000 conducteurs de trottinettes, de vélos et de motocycles dans 18 villes d'Angleterre et du Pays de Galles.

Les résultats sont parlants. Alors que les cyclistes, lors d'un accident, souffrent, la plupart du temps, d'une fracture d'un os, les conducteurs de trottinettes électriques ont souvent des blessures à la tête. Le risque d'un grave traumatisme crânien est chez eux 3,45 fois plus élevé que pour les motards et 1,74 plus élevé que pour les adeptes de la petite reine.

Peu de conducteurs casqués

Les raisons de ces différences sont nombreuses. L'une des causes importantes est une absence assez répandue du port du casque chez les utilisateurs de trottinettes électriques. Seules 5,9% des personnes blessées après un accident de trottinette avaient un casque. Chez les cyclomotoristes, ce taux se montait à 75,7% et à 45% chez les cyclistes.

La conception des véhicules joue aussi un rôle dans le type de blessures constatées. Ceux qui circulent sur une trottinette ont un centre de gravité élevé. «Lors d'un freinage brusque, le corps a tendance à être projeté par-dessus le guidon», relèvent les auteurs de l'étude.

Des blessures au niveau des organes internes sont aussi plus fréquentes lors d'accidents qui impliquent des trottinettes électriques. Souvent, elles ont pour origine un impact direct du guidon au niveau l'estomac. «Les enfants sont particulièrement exposés à ce genre de blessure, car leur paroi abdominale est plus mince et leurs organes proportionnellement plus grands», souligne l'étude.

Différences entre les sexes

Une analyse plus fine d'environ 23 000 collisions avec une trottinette électrique montre également des différences entre les sexes. Les hommes ont 36% moins de risque d'accident que les femmes.

Les conductrices subissent, par ailleurs, 2,1 fois plus de blessures graves que leurs homologues masculins. Pour les chercheurs, le fait que les trottinettes électriques sont souvent conçues pour être conduites par un homme adulte pourrait expliquer ces écarts entre les sexes.

Hausse des accidents en Suisse

En Suisse aussi, le danger des trottinettes électriques se reflète dans les statistiques de l'Office fédéral des transports. On a ainsi enregistré, en 2021, 342 accidents de trottinettes électriques ayant entraîné des blessures. En 2025, ce chiffre est monté à 790. Sur ce total, on a dénombré 152 accidents graves et trois mortels.

L'an dernier, seuls 4,1% des utilisateurs de trottinettes portaient un casque en Suisse. Sur les 730 conducteurs qui ont été interpellés cette année-là, 30 seulement avaient protégé leur tête.

Au vu de ces résultats, les auteurs de l'étude recommandent de mettre en oeuvre des mesures préventives. «Les nombreux traumatismes crâniens qui ont été constatés et le fait que très peu de conducteurs étaient équipés d'un casque doivent inciter à imposer l'obligation de porter un casque lorsque l'on circule à trottinette électrique», notent les auteurs de l'étude.

Pour limiter les blessures graves touchant des organes internes, il conviendrait aussi de modifier la structure de ces trottinettes électriques, avec des matériaux qui absorbent mieux les chocs et des freins plus efficaces.

Souvent, les graves blessures sont causées par des collisions qui se produisent à haute vitesse. Pour en réduire le nombre, une limitation de la puissance des trottinettes électriques devrait être envisagée. (sda/ats)