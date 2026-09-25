Le corso fleuri (ici en 2018) sera le plus long de ces vingt dernières années. Image: KEYSTONE

Voici les nouveautés de la Fête des vendanges 2026

L'événement neuchâtelois est de retour ce week-end pour sa 99e édition. Plusieurs nouveautés sont au programme.

Plus de «Suisse»

La 99e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel commence vendredi sous le soleil, ce qui pourrait doper la fréquentation, qui s'était établie à environ 300 000 personnes l'an dernier. Le corso fleuri du dimanche, qui comptera 15 chars et une chorale sur l'un d'eux, offrira une surprise olfactive en lien avec le thème «L'alchimie des sens».

La nouveauté la plus importante de cette édition est la mise en place d'un concours, qui rythmera chacune des trois journées de la manifestation. Le public pourra voter pour le meilleur stand le vendredi, le meilleur groupe musical le samedi et le meilleur char le dimanche, ont fait savoir les organisateurs.

Le corso fleuri sera le plus long de ces vingt dernières années. Mis bout à bout, les chars fleuris représenteront quelque 180 mètres d’un spectacle, nécessitant près de 10 tonnes de matière végétale.

En vue de la participation des cantons de Neuchâtel et du Jura à la fête zurichoise du Sechseläuten en 2028, une délégation du canton du Jura, qui est l'hôte d'honneur de cette Fête des vendanges, va défiler en compagnie des membres du comité d'organisation du Sechseläuten. Ces derniers seront vêtus de tenues traditionnelles.

Fondues et raclettes

Autre nouveauté dans la fête, l'installation d'une grande Tavolata au Village suisse, organisée par une grande cave valaisanne. De longues tables partagées, fondues et raclettes au centre, réuniront le temps d'un repas des inconnus devenus des voisins de table.

La manifestation proposera une nouvelle fois ses deux autres villages: le Vigneron à la rue du Seyon et l'Agri'culture à la place des Halles. Ce dernier accueillera cette année six chalets consacrés aux spécialités jurassiennes, en hommage à l'invité d'honneur. (jzs/ats)