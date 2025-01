Une collision en chaîne blesse six personnes dans le canton de Schwyz

Ce champignon luminescent suisse intrigue scientifiques et artistes

Les cinq autres personnes, plus légèrement blessées, ont été emmenées à l'hôpital par ambulance. Une des voitures accidentées a pris feu. L'A4 a été fermée durant plusieurs heures , a indiqué la police cantonale dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. (tib/ats)

Une collision impliquant trois véhicules a fait six blessés dimanche matin sur l'autoroute A4, entre Arth et Immensee (SZ). Une femme de 29 ans, gravement touchée, a dû être transportée par hélicoptère dans une clinique.

