Le bilan du tragique accident à Prilly ne devrait pas s'alourdir

La sortie est libre et les barrières ouvertes. Les propriétaires de deux-roues et de voitures bloqués dans le parking doivent passer par l'entrée piétonne située au niveau de la station-service Shell, côté avenue du Chablais. Le parking sera à nouveau fermé au public à partir de 12h30. (dal/ats)

Une version que n'a pas voulu confirmer l'adjudant Allard. Les investigations sont en cours et il est encore trop tôt pour parler des causes de l'accident. Un expert a été mandaté par le procureur de la division des affaires spéciales du Ministère public central pour faire la lumière sur le drame avec l'aide de la police.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons qui ont conduit à l'effondrement de l'échafaudage qui avait été dressé sur la façade nord de cette tour en construction de 60 mètres de haut. Selon plusieurs témoins et ouvriers, un monte-charge se serait décroché, entraînant l'échafaudage dans sa chute.

Les opérations de déblaiement se poursuivaient, samedi matin, à Prilly (VD), à l'endroit où un échafaudage installé sur un immeuble en construction de 19 étages s'est effondré, vendredi, causant la mort de 3 personnes et en blessant 8 autres.

Malgré l'effondrement tragique de l'échafaudage à Prilly, les opérations de déblaiement et de sécurisation avancent, tandis que les enquêteurs cherchent à comprendre les circonstances exactes de l'accident qui a coûté la vie à trois personnes et blessé huit autres.

