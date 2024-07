Un énorme fracas et un immense nuage

Plusieurs dizaines d'ambulances, de véhicules de pompiers et de police sont sur place. Au total, le dispositif de sauvetage comprend 130 personnes. Les recherches se poursuivent alors que le Ministère public s'est rendu sur place. Il a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident, qui ne sont pas connues pour l'instant.

Sur le coup de midi, la police cantonale confirmait aux moins trois décès. On compte quatre blessés graves, cinq autres blessées. Une dizaine de personnes auraient été impliquées dans l'accident. Six personnes blessées ont été emmenées au Chuv à Lausanne, dont l'une par hélicoptère, et deux autres aux HUG à Genève. Quant au nombre exact d’ouvriers engagés sur le chantier, il n’est pas connu.

Spectaculaire et dramatique accident de chantier vendredi matin à Prilly, dans l'Ouest lausannois: un échafaudage de 60 mètres de haut s'est effondré d'un immeuble en construction près de la Vaudoise aréna. Le bilan, encore provisoire, est lourd: au moins trois morts, quatre blessés graves et cinq autres blessés.

