L'ampleur du problème en chiffres

En 2020, 20 123 infractions ont été enregistrées dans le contexte de la violence domestique dont 89 homicides ou tentatives d’homicide. Environ la moitié des infractions enregistrées par la police dans le contexte domestique sont perpétrées dans des relations de couple actuelles (2020: 48,8%). Seulement 1% des infractions de violence dans le couple sont relevées entre personnes du même sexe. La statistique policière de la criminalité et les études sur les violences domestiques en Suisse convergent sur un fait: les chiffres ne reflètent qu’une petite fraction de l’exposition effective à la violence. Seulement entre 10 et 22% des victimes de violence domestique se tournent vers la police . Lorsque la victime et la personne prévenue forment un couple,. Ainsi, le seuil à franchir est particulièrement élevé avant que l'existence du problème soit connue par des tiers. Un site apporte une aide et des conseils aux victimes de manière gratuite, confidentielle et anonyme dans toute la Suisse. Il existe également une plateforme pour les maisons d'accueil des victimes ainsi que toutes les adresses des sites d'accueil