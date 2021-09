Suisse

VD: de l'allusion à Tintin au Congo à la polémique sur le racisme



«Le colonialisme de Tintin au Congo n'a rien à faire au Grand conseil»

«Si toi pas sage, toi y’en seras jamais comme Tintin!» La présidente du Grand conseil vaudois a fait référence à un album d'Hergé en imitant l'accent d'une maman congolaise lors d'un discours au Parlement. Des étudiants d'origine africaine de l'Unil réclament sa tête. La classe politique réagit.

Présidente du Grand conseil vaudois, Laurence Cretegny a tenu à rendre un vibrant hommage au chancelier d'Etat Vincent Grandjean, qui part à la retraite après 24 ans de service. Mais, comme l'a révélé watson, la fin de son discours a fait tache. Clin d'œil à l'amateur du personnage d'Hergé qu'est Vincent Grandjean, Laurence Cretegny a pris grossièrement l'accent d'une maman africaine s'adressant à son enfant: «Si toi pas sage, toi y’en seras jamais comme Tintin».

Ces propos ont ulcéré l'Association des étudiants afro-descendants de l'Unil, qui a saisi officiellement le Parlement vaudois pour réclamer la démission de la première citoyenne vaudoise pour «propos racistes». La polémique ne désenfle pas. Des députés condamnent l'attitude de Laurence Cretegny. Plusieurs parlementaires indiquent avoir eu un «sentiment de malaise».

«Cette façon d'imiter et de parler ne va pas. Tout le monde était estomaqué»

Présidente du groupe parlementaire des vert'libéraux, Graziella Schaller affiche clairement sa désapprobation. «Elle a pris un accent choquant. C'est maladroit et déplacé. On s'est tous regardé quand on a entendu cet accent», a-t-elle déclaré.

«C'était pathétiquement maladroit. En 2021, Tintin au Congo et le parler colonialiste n'ont leur place ni au Grand conseil ni dans la bouche de la première citoyenne vaudoise»

Par la voix de Rebecca Joly, les Verts aussi condamnent. «Il n'y a aucun doute sur le caractère raciste des propos tenus. Comme le sexisme, le racisme aussi peut être non intentionnel. Qu'y a-t-il de plus raciste que de nier la diversité de tout un continent et de lui coller un cliché dans la façon de parler? Je suis triste et choquée que Laurence Cretegny ne comprenne pas.» Me Raphaël Mahaim, un autre Vert, dénonce «un langage qui fleure bon un passé colonial dont on est sorti et l'absence de prise de conscience de Laurence Cretegny sur la gravité de ses propos». Le socialiste Jean Tschopp estime que «des excuses publiques sont nécessaires après ces propos inadmissibles et racistes».

Le mutisme du PLR

Député et président du PLR cantonal, Me Marc-Olivier Buffat, n'a pas souhaité s'exprimer. «Je ne veux pas réagir à chaud», a-t-il déclaré. L'UDC, non plus, n'a pas répondu à nos sollicitations. Selon nos informations, le bureau du Grand conseil devrait se prononcer sur ce sujet délicat dans la journée de jeudi.

Un album qui divise Propagandiste, colonialiste et raciste? Depuis de longues années, Tintin au Congo, un livre avec plus de dix millions d'exemplaires vendus, est accusé d'être une BD «paternaliste, propagandiste, colonialiste et raciste». Mais saisie par le Conseil Représentatif des Associations Noires et un citoyen congolais demandant la fin de toute exploitation commerciale du livre, la Cour d'appel de Bruxelles a débouté les recourants en 2012. Comme le tribunal de première instance, la Cour a estimé que l'œuvre le plus célèbre d'Hergé n'était pas une BD raciste. «Hergé s'est borné à réaliser une œuvre de fiction dans le seul but de divertir ses lecteurs. Il y pratique un humour candide et gentil», ont déclaré les juges.

