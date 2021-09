Suisse

L'AEA Unil dénonce des «propos racistes» au Grand conseil vaudois



Une association dénonce des «propos racistes» au Grand conseil vaudois

La présidente du législatif cantonal, Laurence Cretegny, a imité l'accent congolais dans un hommage, lors de la séance du Grand conseil mardi soir. Une association d'étudiants dénonce des propos «inadmissibles» et réclame sa démission. La députée réfute tout racisme et se dit «navrée de constater que des mots ont été sortis de leur contexte».

La scène s’est déroulée mardi lors de la séance du Grand conseil vaudois. La présidente du législatif cantonal, Laurence Cretegny, a, selon ses propres dires, paraphrasé le discours d'une «mère congolaise à son enfant». 👇

La première citoyenne du canton rendait alors hommage à Vincent Grandjean, chancelier d'Etat, dont c’était le départ à la retraite. Un acte jugé «inacceptable» par l’Association des étudiant(e)s afro-descendant(e)s de l’Université de Lausanne (AEA Unil), qui, alertée mardi soir par l’un de ses anciens membres, a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux. Elle provient du site officiel de l'Etat de Vaud.

Propos «racistes et problématiques»

Les propos de Laurence Cretegny étaient «particulièrement racistes et problématiques», écrit l'AEA dans un communiqué publié mercredi. Pour l'association, cette allocution «reprend les codes du français dit "Petit Nègre" et tout l'imaginaire colonial véhiculé par ce type de caricature».

Et d'ajouter: il s'agit «d'une insulte à la communauté congolaise, et plus généralement à toutes les personnes afro-descendantes qui voient leur culture moquée dans l'enceinte de la plus haute instance législative du canton de Vaud».

«Le racisme n’a pas sa place au sein de nos institutions. L’AEA dénonce les propos de la présidente du Grand Conseil du canton de Vaud»

Pour cette raison, l'association demande:

Une explication de la part des instances officielles du Grand conseil et de Laurence Cretegny

Des excuses officielles à la communauté congolaise de la part de Laurence Cretegny

Sa démission de la présidence du Grand conseil vaudois

Joint par watson, le vice-président de l’AEA, Jean-David Pantet Tshibamba, estime qu'il s'agit d'une «allocution scandaleuse dans un haut lieu de la vie publique».

«Au vu de l'importance de la faute commise, on estime que demander la démission de la présidente du Grand conseil n'est pas prématuré»

Il n'exclut pas que d'autres actions puissent avoir lieu dans les prochains jours. «Cela dépendra aussi de la réponse du Grand conseil, explique-t-il. Pour l'instant, nous sommes en contact avec d'autres associations pour nous coordonner.»

L'association va envoyer le communiqué au législatif vaudois jeudi matin. Contactée mercredi soir, la présidente du Parlement vaudois réfute tout racisme et se dit «navrée de constater que des mots ont été sortis de leur contexte».

Selon Laurence Cretegny, son discours visait à mettre en relief la passion pour les aventures de Tintin de Vincent Grandjean. «Certains sont déjà en campagne électorale. Ces attaques émanent certainement du Parlement», a déclaré l'élue PLR.

«Je suis navrée si des personnes ont été blessées par mes propos. Mais, il faut me croire, il n'y a aucune connotation raciste. Comment pourrais-je être raciste? Moi dont les parents ont vécu au Maroc, moi qui ai séjourné plusieurs fois au Burkina Faso, au Mali et au Niger?»

Laurence Cretegny est présidente du Grand conseil vaudois depuis à peine un mois. Sa cérémonie d'investiture s'est déroulée mardi 7 septembre. Députée depuis 2012, la PLR de 53 ans est née dans le district de Morges et était syndique, jusqu’à son arrivée au château, de la commune de Bussy-Chardonney et ce, depuis 2008.

