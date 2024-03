L'aéroport de Sion ne sera pas utilisé pour le tourisme

L'aéroport de Sion continuera à servir d'aérodrome de dégagement pour les forces aériennes suisses. Keystone

L'aéroport continuera à servir d'aérodrome de dégagement pour les forces aériennes suisses.

L'Etat du Valais ne développera pas davantage l'aéroport civil de Sion. L'objectif visant à transformer l'aéroport en un outil stratégique pour l'économie et le tourisme est abandonné.

Au terme de la période de consultation, le canton a décidé de ne pas poursuivre les démarches concernant l'avant-projet de loi portant sur la stratégie aéronautique cantonale et sur la création d'une société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion, indique-t-il mercredi dans un communiqué.

Si la stratégie a été saluée par une partie des participants, des critiques ont été émises sur le développement même de l'aéroport et sur son impact environnemental. Les communes ont aussi remis en question leur participation financière au projet. Selon le conseiller d'Etat Christophe Darbellay, interrogé par la RTS, les soutiens sont venus des entreprises sur le site, des riverains et de la commune de Verbier.

Outil de promotion

Suite au désengagement des forces aériennes en 2018, le Conseil d'Etat proposait d'exploiter l'aéroport de Sion en tant qu'outil de promotion et de développement économique et touristique pour le Valais, rappelle l'élu. Cet objectif est désormais abandonné.

Le projet prévoyait également de transformer l'aéroport en une plateforme d'innovation et de formation pour le déploiement de nouvelles technologies aéronautiques et aéroportuaires. Parallèlement, l'objectif était de réduire l'impact environnemental de son infrastructure et de ses activités et en privilégiant un trafic aérien mesuré et durable.

Manque de reconnaissance

Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, la ville de Sion prend acte de la décision du Conseil d'Etat. Elle déplore «le manque de reconnaissance de la dimension cantonale» pour son tarmac.

Dans l'immédiat, la situation reste inchangée. L'aéroport de Sion reste un aéroport civil régional avec une fonction de dégagement militaire. La ville va continuer à assumer ses obligations d'exploitant et le maintien des activités existantes. Pour l'après-2031, une réflexion devra être menée au sein du conseil municipal et avec les partenaires intéressés. (ats/jch)