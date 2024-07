Again and again

L'aéroport de Bâle-Mulhouse évacué suite à une alerte à la bombe

L'aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport) a été évacué vendredi matin en raison d'une alerte à la bombe. Le trafic aérien a pu reprendre.

Le trafic aérien a été interrompu ce vendredi matin à l'aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport). En cause, une alerte à la bombe qui a entraîné l'évacuation du terminal dans la matinée. Les opérations ont pu reprendre en milieu de journée.

«L'aéroport est à nouveau ouvert et les opérations aériennes reprennent progressivement» EuroAirport

L'EuroAirport a déjà été évacué et le trafic interrompu à plusieurs reprises depuis le début de l'année à cause d'alertes à la bombe. A chaque fois, les alertes se sont révélées fausses. (mbr/ats)