Le Groupe Bélier dévoile une fresque retraçant l'histoire jurassienne

Des autonomistes du village de Belprahon (BE) ont manifesté pacifiquement durant le Marché-Concours à Saingelégier, faisant cause commune avec le Groupe Bélier et entraînant une forte présence policière. Keystone

Dans le cadre des festivités du Marché-Concours à Saignelégier (JU), dont l'invité d'honneur est le canton de Berne, le Groupe Bélier a inauguré une fresque retraçant l'histoire du Jura.

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A l'occasion du Marché-Concours qui se tient ce week-end à Saignelégier (JU), le Grouper Bélier a inauguré une fresque revenant sur l'histoire du canton du Jura. Le groupe autonomiste a également déploré la participation du canton de Berne en tant qu'invité d'honneur, mais n'a pas prévu d'action spectaculaire.

1027 ans d'histoire couverte

Pensée pour répondre à la curiosité des visiteurs, notamment bernois, pour le canton du Jura, la fresque retrace l'histoire jurassienne de l'an 999, moment du don de l'abbaye de Moutier-Grandval à l'évêché de Bâle, au transfert de Moutier dans le canton du Jura le 1er janvier dernier. Le Groupe Bélier la présente sur son stand, proche du site du Marché-Concours et a communiqué:

«On ne peut prétendre découvrir le Jura en faisant abstraction du combat qui l’a façonné. Visiter notre région, c’est aussi accepter cette part de son histoire, que l’on partage ou non les convictions qui l’animent»,

La formation autonomiste a aussi dressé un drapeau, visible depuis le champ de courses, sur lequel on voit un bélier enfoncer un ours dans l'écusson bernois. Un symbole qui pourrait faire réagir, mais dont Jonathan Gosteli, animateur du Groupe Bélier, insiste sur le côté pacifiste:

«J'espère que les plus malins comprendront que ça fait partie de l'histoire jurassienne et que ça a toute sa place dans une fête jurassienne»

Des griefs contre le canton de Berne

Le Groupe Bélier explique n'avoir «rien à redire» quant à la présence de la population bernoise, qui s'est «parfois montrée très compréhensive» à l'égard de la cause jurassienne. En témoigne l'acceptation à 83,2% côté bernois, en 2024, du concordat réglant le transfert de Moutier. L'invitation du canton de Berne passe cependant moins bien:

«Inviter le canton de Berne, c'est aussi inviter l'Etat bernois, dans toute sa dimension officielle et institutionnelle. C'est là que le bât blesse. Cet État s’est toujours opposé à l’existence d’un canton du Jura»

Aux yeux de la formation autonomiste, la présence de Berne comme hôte d'honneur – le seul canton suisse à n'avoir jamais eu ce privilège – est prématurée, notamment car une partie de la population de Belprahon (BE) «nourrit toujours des griefs à l'encontre du canton de Berne». Ce village situé à côté de Moutier avait refusé en 2017, à une courte majorité, de rejoindre le canton du Jura.

Egalement des autonomistes de Belprahon

Une vingtaine d'autonomistes de Belprahon sont également présents à proximité de l'entrée menant à la cérémonie officielle. Ils brandissent des banderoles «Libérons Belprahon». Dominique Crelier explique:

«Notre action est complètement pacifiste. Nous resterons là toute la journée, si nous n'avons pas trop chaud!»

Le comité «Belprahon dit oui» aimerait que son village puisse revoter sur son appartenance cantonale, maintenant que le sort de la ville de Moutier est connu. Le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports et de l'énergie Albert Rösti (accessoirement bernois) doit prononcer un discours durant la partie officielle. Une forte présence policière accompagne cette journée. (btr/ats)