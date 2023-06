«Alain Berset a guidé le pays à travers des périodes de turbulences»

Les remerciements n'ont pas tardé de la part des partis, après que le Président de la Confédération a annoncé qu'il quittera le gouvernement à la fin de l'année. Et les premières revendications ont suivi.

Les partis politiques ont réagi, sur Twitter notamment, au départ d'Alain Berset, annoncée lors d'une conférence de presse en début d'après-midi.

Le PLR a indiqué prendre acte de la démission d'Alain Berset. Il l'a remercié pour son engagement en faveur de la Suisse. Le chef du groupe parlementaire Damien Cottier a lui salué «le travail inlassable d'un conseiller fédéral engagé». Et de relever sa gestion de la pandémie, «l'une des plus importantes crises depuis un siècle».

«Alain Berset a fait preuve d'un grand courage dans la gestion de la pandémie» Le vice-président du PLR, Philippe Nantermod, sur les ondes de la RTS.

Les premières revendications arrivent

C'est probablement ce que l'histoire retiendra. Le Valaisan regrette toutefois que le ministre des Affaires sociales ait «manqué de courage» dans la gestion de l'assurance maladie, dont les primes n'ont cessé d'augmenter.

Toujours sur Twitter, le Centre a également remercié le Fribourgeois pour «ses longues années de service, ainsi que son engagement en faveur de la Suisse et de ses institutions, notamment pendant la pandémie de Covid-19». Et d'ajouter que le parti attend de potentiels successeurs du ministre socialiste qu'il ou elle «s'inscrivent dans le respect des règles de collégialité».

Les Vert'libéraux remercient également Alain Berset pour son engagement. «En tant que ministre de la Santé durant la pandémie, il a guidé le pays à travers des périodes de turbulences», écrit le parti.

Et d'avertir qu'en fonction du résultat des élections fédérales, les Vert'libéraux se réservent le droit de revendiquer ce siège au Conseil fédéral. Pour le PVL, le Conseil fédéral doit être composé de manière à correspondre aux parts d'électeurs.

«Actuellement, le Parti socialiste est surreprésenté. S'il n'augmente pas sa part d'électeurs lors des élections fédérales, il devra céder un siège» Parti vert'libéral Suisse

Et de préciser que le parti vise une part électorale de plus de 10% et de siéger à nouveau au Conseil des Etats. Si ces objectifs sont atteints, les Vert'libéraux revendiqueront un siège au Conseil fédéral. (ats)