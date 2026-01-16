Trois morts dans des avalanches en Valais

Deux policiers ont péri dans une avalanche à Chamoson, en Valais, tandis qu'une femme de 53 ans a été blessée. À Thyon, dans la même région, une autre victime est à déplorer.

Une avalanche a emporté jeudi à la mi-journée trois randonneurs à ski, tous de nationalité suisse, à Chamoson (VS), dans le secteur de la Pointe de Chemo. Un homme de 42 ans est décédé sur les lieux, tandis qu'un autre de 41 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital vendredi. Tous les deux faisaient partie du corps de la Police cantonale valaisanne. Une femme a été blessée.

L'avalanche s'est déclenchée vers 12h15 lorsqu'un groupe de quatre randonneurs à ski, dont trois policiers, était en train de descendre sur la face est, à une altitude d'environ 2500 mètres, a indiqué vendredi la police cantonale dans un communiqué. La coulée de neige a emporté trois d'entre eux.

Alarmé par le quatrième randonneur, les secouristes de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), avec l'appui de deux hélicoptères d'Air-Glaciers et un d'Air Zermatt, ont pu localiser et dégager deux des victimes ensevelies, selon la police.

Un homme âgé de 42 ans est décédé sur les lieux malgré les soins prodigués. Blessé, un homme de 41 ans a été héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne, où il est décédé vendredi. La police a indiqué à Keystone-ATS que les deux victimes faisaient partie de la police cantonale, confirmant une information du Nouvelliste et de Rhône FM.

Quant à la troisième personne, une femme de 53 ans, restée hors de la masse neigeuse, elle a été blessée et héliportée à l'hôpital de Sion. Une instruction a été ouverte par le Ministère public.

Une victime à Thyon

La police valaisanne informe vendredi soir d'une seconde avalanche, qui s'est déclenchée mercredi dernier, dans le secteur hors-piste du Mont Carré, à la limite du territoire des communes de Vex et d’Hérémence. Un ressortissant français de 42 ans est décédé de suites de ses blessures.

L'avalanche s'est déclenchée vers 12h30, alors que deux skieurs se trouvaient dans les pentes orientées à l'est du Mont Carré, où ils confectionnaient une ligne de sauts, à une altitude d'environ 2300 mètres. L’un des deux hommes a réussi à s’extraire de la masse neigeuse et a immédiatement alerté les secours.

Quatre pisteurs de Télé-Thyon sont ensuite intervenus et ont pu localiser la victime alors que les secours engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) arrivaient sur le site. La victime a été héliportée à l’hôpital de Sion, où elle est décédée jeudi. Le second skieur, indemne, a été évacué par un deuxième hélicoptère. Une instruction a été ouverte par le Ministère public.

Appel à la prudenceL'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF indique que la situation avalancheuse pour ce week-end est critique en Valais, relaye par ailleurs la police cantonale. La constitution du manteau neigeux contient des couches fragiles qui vont persister et qui empêchent qu'une bonne liaison ait lieu avec les quantités importantes de neige tombées en fin de semaine passée.

Les organes de sauvetage sont intervenus à 20 reprises sur le front des avalanches depuis le début de cette année, est-il rappelé. (ats)