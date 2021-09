Suisse

L'extension du certificat Covid pourrait être confirmée mercredi



Le certificat Covid étendu aux bistrots mercredi? C'est le souhait de Berset

Selon la SonntagsZeitung, il y a de fortes chances qu'Alain Berset annonce mercredi l'extension du certificat Covid. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein du Conseil fédéral.

Le gouvernement devrait étendre le certificat Covid aux restaurants et cinémas mercredi prochain, rapporte la SonntagsZeitung. Le ministre de la santé a laissé entrevoir cela vendredi lors d'une rencontre avec les présidents des partis gouvernementaux (UDC, PS, PLR et Centre).

Alain Berset en attend plus des cantons

Mercredi, le Conseil fédéral avait renoncé à une telle extension, espérant que le nombre de cas de Covid-19 reparte à la baisse. Les cantons réclament depuis un certain temps l'extension du certificat Covid aux restaurants, fitness, cinémas et théâtres. Selon le média alémanique, dans une lettre soutenue par les présidents de partis, Alain Berset demande aux cantons de:

Fournir davantage de lits d'hôpitaux

D'aller de l'avant en matière de vaccination.

Le Fribourgeois estime que le nombre de personnes vaccinées pourrait être considérablement augmenté avec davantage d'unités mobiles.

Ueli Maurer n'est pas convaincu

Le conseiller fédéral Ueli Maurer se montre sceptique quant à une éventuelle extension du certificat Covid. «Cela serait difficile à mettre en oeuvre», estime le ministre UDC. Cela fonctionne bien pour les grandes manifestations, mais du personnel de service qui refuse de servir un café à des travailleurs qui n'ont pas de certificat, «c'est le bordel», souligne M. Maurer dans une interview avec le SonntagsBlick.

«L'Etat n'a pas pour mission de protéger tout le monde de la mort et de toutes les maladies. Il ne faut pas créer de trop grandes dépendances»

Ueli Maurer plaide également indirectement pour un rôle limité de l'Etat en matière de vaccination. Dans une société libre, les gens ont le droit de se réaliser. Dans le même temps, le Conseiller fédéral appelle les personnes non vaccinées à faire preuve de retenue. Ceux et celles qui ne sont pas vaccinés ne devraient pas faire de la provocation et participer à de grandes manifestations. (hkr/ats)

