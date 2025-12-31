Des bus de remplacement ont été mis en place depuis la gare. Image: lausanne-ch

Lausanne: Le M2 est en panne

Un incident technique a interrompu le trafic entre les arrêts Bessières et Croisettes.

La toute fin d'année s'annonce compliquée pour les pendulaires lausannois. Les TL ont indiqué cet après-midi sur leur site internet:

«Circulation interrompue entre Bessières et Croisettes en raison d'un incident technique»

Afin de remplacer la ligne, un service de bus a été mis en place entre Lausanne-Gare et Croisettes, comme le rapporte Le Matin.

Les arrêts suivants sont desservis en bus:

Lausanne-Gare (arrêt du quai A des lignes 1-21)

Bessières (arrêts ligne 6)

Mirabeau (arrêt ligne 1)

CHUV (en chaussée)

Sallaz (quai A arrêt de la ligne 6)

Fourmi (en chaussée)

Vennes (en chaussée)

Croisettes (en chaussée sur la route de Berne)

La société de transports lausannoise explique qu'elle donnera de nouvelles informations à 17h00.

Développement suit