Lausanne: Le M2 est en panne

Lausanne: 809 millions pour la suite du financement des m2 et m3 (image d&#039;archives).
Des bus de remplacement ont été mis en place depuis la gare.Image: lausanne-ch

Un incident technique a interrompu le trafic entre les arrêts Bessières et Croisettes.
31.12.2025, 16:1431.12.2025, 16:24

La toute fin d'année s'annonce compliquée pour les pendulaires lausannois. Les TL ont indiqué cet après-midi sur leur site internet:

«Circulation interrompue entre Bessières et Croisettes en raison d'un incident technique»

Afin de remplacer la ligne, un service de bus a été mis en place entre Lausanne-Gare et Croisettes, comme le rapporte Le Matin.

Les arrêts suivants sont desservis en bus:

  • Lausanne-Gare (arrêt du quai A des lignes 1-21)
  • Bessières (arrêts ligne 6)
  • Mirabeau (arrêt ligne 1)
  • CHUV (en chaussée)
  • Sallaz (quai A arrêt de la ligne 6)
  • Fourmi (en chaussée)
  • Vennes (en chaussée)
  • Croisettes (en chaussée sur la route de Berne)
Les trains vont à nouveau pouvoir traverser le Tunnel sous la Manche

La société de transports lausannoise explique qu'elle donnera de nouvelles informations à 17h00.

Développement suit

