Lausanne: Le M2 est en panne
Un incident technique a interrompu le trafic entre les arrêts Bessières et Croisettes.
La toute fin d'année s'annonce compliquée pour les pendulaires lausannois. Les TL ont indiqué cet après-midi sur leur site internet:
«Circulation interrompue entre Bessières et Croisettes en raison d'un incident technique»
Afin de remplacer la ligne, un service de bus a été mis en place entre Lausanne-Gare et Croisettes, comme le rapporte Le Matin.
Les arrêts suivants sont desservis en bus:
- Lausanne-Gare (arrêt du quai A des lignes 1-21)
- Bessières (arrêts ligne 6)
- Mirabeau (arrêt ligne 1)
- CHUV (en chaussée)
- Sallaz (quai A arrêt de la ligne 6)
- Fourmi (en chaussée)
- Vennes (en chaussée)
- Croisettes (en chaussée sur la route de Berne)
La société de transports lausannoise explique qu'elle donnera de nouvelles informations à 17h00.
Développement suit
