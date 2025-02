Rebondissement dans l'affaire des Corona-Leaks

Coop et Migros envisagent de supprimer les codes barres

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Le Ministère public de la Confédération (MPC) n'obtient pas la levée des scellés sur les appareils et les supports de données de l'ancien chef de la communication du Département fédéral de l'intérieur, Peter Lauener, et du CEO de Ringier saisis lors de perquisitions.

Le Ministère public de la Confédération ne pourra pas accéder aux données de l'ex-chef de la communication d'Alain Berset et du CEO de Ringier pour son enquête sur les Corona-Leaks. La protection des sources journalistiques s'oppose à la levée des scellés.

La protection des sources l'emporte: le Ministère public de la Confédération est débouté par le Tribunal fédéral au sujet des fuites entre l'ex-chef de la communication d'Alain Berset et le CEO de Ringier.

La Suisse n'échappe pas au phénomène Airbnb. Dans les régions de montagne, notamment en Valais, de nombreux logements ne sont plus occupés par des résidents permanents, mais par des vacanciers.

Des loyers toujours plus élevés, peu de logements vacants et une population en constante augmentation: le marché immobilier est extrêmement tendu en Suisse. Les plateformes de réservation comme Airbnb – leader dans le domaine – contribuent à cette crise. Elles réduisent les surfaces à disposition tout en renchérissant encore les loyers. On leur reproche de proposer des appartements à des touristes plutôt qu'à la population locale.