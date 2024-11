Kamel Daoud lundi après l'annonce du lauréat du Prix Goncourt. A droite, la ville de Djanet en Algérie. image: keystone-archives

Suissesse tuée, Goncourt boycotté: ce que cache l’omerta en Algérie

Le Prix Goncourt Kamel Daoud est frappé d'interdit frappe au Salon du livre d'Alger. Le silence est total autour du meurtre d'une Suissesse en octobre en Algérie. La chape de plomb qui s'abat sur ces deux événements a peut-être un point commun: une loi relative à la guerre civile algérienne des années 1990.

Le Salon international du livre d’Alger s’ouvre mercredi 6 novembre, mais il y a un grand absent: Houris. Le roman de Kamel Daoud, l’enfant du pays, sacré Prix Goncourt lundi à Paris, n’y est pas le bienvenu. La raison? Depuis 2005, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale interdit à quiconque d’utiliser ou d’instrumentaliser «les blessures de la tragédie nationale». Il est fait référence ici à la «décennie noire», la guerre civile qui a ensanglanté l’Algérie de 1992 et 2002, faisant entre 100 000 et 200 000 morts.

Avec Houris, un titre qui reprend la terminologie djihadiste désignant les vierges du paradis promises aux martyrs, l'écrivain Kamel Daoud, journaliste en Algérie durant cette même décennie noire, désormais installé en France, enfreint la loi du silence s'appliquant à ces années terribles. L’héroïne de son roman est une jeune femme qui a perdu l’usage de la parole après qu'un homme a tenté de l'égorger au nom de Dieu. Résultat de cette censure d’Etat: des copies du livre circulent, paraît-il en nombre sous le manteau en Algérie.

Le silence assourdissant des autorités algériennes après l’assassinat d’une touriste suisse de 57 ans, le 11 octobre à Djanet, dans le Sud algérien, participe-t-il d’un même black-out mémoriel? Au-delà de la crainte du dégât d’image pour l’activité touristique dans une région saharienne de grande beauté, longtemps fermée aux touristes étrangers pour des raisons sécuritaires, l’absence complète de communication officielle sur ce drame a peut-être un lien avec les motivations qui l’ont nourri.

Il a fallu attendre le 22 octobre pour que l’information sorte, via le quotidien français Libération. Mais c’est Le Figaro, qui, dans la foulée, a fourni des détails sur l’attaque. Selon notre confrère, «la victime était assise à la terrasse d'un café, quand un homme s'est jeté sur elle et l'a égorgée avec une arme blanche en criant "Allah Akbar"». Deux suspects, dont l’un serait le meurtrier, ont été arrêtés.

D’autres versions, écartant l’apparent motif islamiste, font état d’un motif crapuleux, en l’espèce, le vol du téléphone portable de la victime. Originaire de Klosters dans les Grisons, la Suissesse assassinée était en vacances à Djanet avec sa fille, l'ami de celle-ci et deux autres touristes suisses. Tous, ainsi que le corps de la défunte, ont été rapatriés en Suisse. Selon des témoins cités par ailleurs, les suspects seraient des individus venus du Nord de l’Algérie et qui s’habillaient à la façon des Touaregs.

Un grand silence

Dans cette affaire, les instances habilitées à parler restent muettes sur les motifs et circonstances du drame. La mairie de Klosters ne communique pas sur l’affaire. A Berne, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), d'une prudence extrême, invoque «la protection de la personnalité de la victime» pour ne pas répondre. Comme on rétorque ne pas comprendre le rapport entre les circonstances de la mort de la touriste suisse et la protection de la personnalité de cette dernière, le DFAE renvoie vers les autorités algériennes, lesquelles ne disent mot.

La presse algérienne francophone semble tout aussi mutique: rien – mais peut-être avons-nous manqué une mention s’y rapportant – sur l’assassinat de la Suissesse à Djanet. A la place, des articles signalant le retour en nombre des touristes étrangers et les efforts accomplis pour les accueillir.

De ces silences conjugués se dégage une impression d’omerta. Berne souhaite-t-il ne pas froisser Alger en relayant publiquement des demandes légitimes d'éclaircissement sur le déroulé et les raisons de cet assassinat? Doit-il laisser à son partenaire algérien le soin de communiquer sur le drame, ce que ce dernier ne désire visiblement pas faire?

Quant à l'Algérie, la crainte d’une mauvaise publicité pour le tourisme, secteur si bénéfique pour le Maroc et sur lequel semble miser à son tour le voisin algérien, peut expliquer son silence. Mais le caractère potentiellement terroriste des faits peut avoir pour conséquences d'en accentuer le côté énigmatique.

«C'est la chape de plomb»

«En Algérie, c’est la chape de plomb sur les enjeux sécuritaires», observe un spécialiste du terrorisme islamiste au Sahel.

«On ne peut pas dire avec certitude que la touriste suisse a été victime d’un attentat de type djihadiste. On manque d’informations pouvant être vérifiées. Mais on ne peut pas en écarter non plus la possibilité. A cela s'ajoute que cet assassinat est intervenu à quelques jours des commémorations des 70 ans de l'insurrection algérienne du 1ᵉʳ novembre 1954. D'autant plus embarrassant pour les autorités algériennes.» Un spécialiste du terrorisme au Sahel

Notre interlocuteur s’interroge sur l’absence de revendication lié à cet assassinat, accompagné, selon Le Figaro, d’un «Allah akbar». «S’il s’agit d’un acte terroriste voulu par son auteur, on peut émettre l’hypothèse que Daech, présent au Sahel, n’ait pas souhaité revendiquer, fût-ce de manière opportuniste comme il en a l’habitude, le meurtre d’une femme.» Et le spécialiste de rappeler que l’assassinat de deux jeunes randonneuses scandinaves, en 2018, dans l’Atlas marocain, par quatre assaillants se revendiquant de Daech n'avait pas été revendiqué par Daech.

«Daech, manifestement, assume mal le meurtre de femmes, lorsque ce sont des femmes qui sont spécifiquement visées» Un spécialiste du terrorisme au Sahel

Le silence entourant en Algérie la mort de la Suissesse peut s’expliquer par la volonté, nonobstant la charte de 2005 qui limite la libre expression sur le sujet, de ne pas rouvrir les plaies de la guerre civile, profondément traumatisante pour le peuple algérien. Ce faisant, c’est peut-être se priver de purger ce qu’il reste à purger dans la mémoire récente. Les ouvrages du Prix Goncourt publié par Gallimard, Houris, qui circulent actuellement en douce en Algérie, pourront sûrement contribuer à cet office. Notamment et si elle y montre de l'intérêt, auprès de la jeune génération, celle qui est née après la décennie noire.