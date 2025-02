Si une personne réside dans les deux états, et serait également assujettie à l'impôt dans les deux, c'est le lieu où elle a les liens personnels et économiques les plus étroits qui est déterminant. C'est bien en Suisse qu'Alice Weidel a ses liens personnels les plus étroits. En revanche, elle entretient ses relations économiques les plus importantes en Allemagne. La question étant controversée, Weidel peut se prévaloir du deuxième point.