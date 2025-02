Beaucoup d'Allemands à l'étranger n'ont pas reçu le bulletin de vote à temps. Image: keystone

Les Allemands de Suisses ont un «énorme problème» pour voter

L'Allemagne votera dans quelques jours, mais de nombreux Allemands en Suisse n'ont toujours pas reçu leur matériel électoral. Dans les rangs de la CDU, on parle d'un «énorme problème».

Lea Hartmann / ch media

450 000 Allemands vivent en Suisse. Leur voix pourrait compter pour certains partis dimanche, jour d'élection en Allemagne.



Du moins en théorie. En réalité, seule une petite partie des expatriés votent lors des scrutins fédéraux. Car la tâche s'avère ardue en dehors du territoire – même impossible selon les cas cette année.

Des Allemands installés en Suisse disent n'avoir pas reçu leur matériel électoral pour l'heure. Demande déposée fin janvier, raconte un expatrié de Zurich. Jusqu'à présent, rien n'est arrivé. «Pour moi, il serait important de pouvoir voter», témoigne-t-il. Précisément maintenant, alors que la montée de l'AfD, dont certains membres sont d'extrême droite, et de l'alliance populiste Sahra Wagenknecht (BSW) l'inquiète.

La fébrilité des autorités allemandes

Claus H. Widrig, président et porte-parole national de la section suisse de la CDU pour l'étranger, s'occupe de plus de 5000 membres de la CDU qui résident dans notre pays. Cette situation ne l'étonne guère. «J'entends régulièrement parler de personnes qui se sont inscrites pour les élections, mais à qui on a fait savoir que l'arrivée des documents à temps ne pouvait pas être garantie», explique-t-il.

Le scrutin ayant été avancé de six mois en raison de la crise gouvernementale, les autorités allemandes sont en pleine effervescence. La date des élections n'a été fixée que fin décembre. Les personnes qui souhaitent voter depuis l'étranger doivent d'abord déposer une demande auprès de leur dernière commune de résidence, souvent uniquement par courrier. Ensuite, il faut encore attendre jusqu'à ce que les documents électoraux suivent. Certaines communes n'ont manifestement pas pu le faire dans les délais.

Droit civique retiré

La situation est encore plus compliquée si l'on habite à l'étranger depuis longtemps. Il faut alors prouver que l'on reste au courant de la situation politique allemande pour pouvoir désigner des dirigeants.

Les conservateurs de la CDU ne sont pas les seuls à avoir des représentations en Suisse, les sociaux-démocrates en ont aussi. A l'image du Freundeskreis du SPD de Zürich. Il n'a, lui, pas connaissance d'électeurs qui n'ont pas reçu le matériel. Seule une minorité de ressortissants ayant le droit de vote devrait donc perdre sa voix à cause de cela.

Grand potentiel pour les candidats

Claus Widrig de la CDU de l'étranger en Suisse, souligne néanmoins un «énorme problème» - et d'une occasion manquée. Les partis allemands ont selon lui longtemps négligé le potentiel électoral des expatriés. Rien que pour la CDU, cela représenterait environ 100 000 voix en terres helvétiques. Au total, près de trois millions d'Allemands pourraient ainsi voter depuis l'extérieur.

«Les entités comme la nôtre, à Londres et à Washington, signalent le même genre de problèmes. Et là-bas, bien davantage de citoyens n'auront pas leur enveloppe en raison du délai de livraison plus long», estime Widrig.

Modèle helvétique

Les sections des partis à l'étranger militent depuis longtemps pour une simplification du processus pour leurs membres. «Dans les discussions à Berlin, nous nous référons toujours à l'exemple de la Suisse. Les fonctionnaires et les politiciens allemands nous regardent avec de grands yeux lorsque nous leur expliquons comment cela fonctionne pour les Suisses de l'étranger», poursuit Claus Widrig. Il suffit par exemple de s'enregistrer une seule fois – et cela peut se faire en ligne.

Dans quelques cantons, le vote électronique est en outre possible. Mais ceux qui habitent à l'autre bout du monde ne reçoivent pas toujours les documents dans les délais, même depuis la Suisse.

