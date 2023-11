Panneaux solaires dans les Alpes: le Valais se fait distancer

Pour Hornberg, il s'agit d'une surface d'environ 25 hectares, Schneit devrait un jour couvrir un peu plus de 22 hectares. Dans l'Oberland bernois, les initiateurs se demandent: avons-nous été les plus rapides en Suisse?

Il faut aller vite! C'est ce que voulait le Parlement à l'automne 2022, alors que la crainte d'une pénurie d'électricité se répandait dans le pays: les premières grandes installations solaires en montagne doivent être raccordées au réseau d'ici fin 2025 , et leur construction est généreusement subventionnée. Comme le soleil brille souvent en altitude en hiver et que la neige reflète la lumière, ces installations pourront fournir du courant même en hiver. Telle était l'argumentation en faveur du Solar Express.

Vente en ligne: Berne envisage de supprimer les retours gratuits

Commander des marchandises en ligne et les renvoyer nuit à la planète. La commission de l'environnement du Conseil des Etats demande au Conseil fédéral d'examiner de plus près la vente par correspondance et de la réglementer davantage.

Votre amie vous invite à une fête pour le Nouvel An. Sur l'invitation, elle indique le code vestimentaire: tout le monde doit porter quelque chose de brillant. Comme il n'y a pas de vêtement qui scintille dans votre armoire et que le shopping en ville, c'est laborieux et fatigant, vous vous rendez sur un site de vente d'habits en ligne. Non seulement le choix est immense, mais il est possible de commander plusieurs vêtements en même temps – et ce qui ne convient pas peut être retourné gratuitement.