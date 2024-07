Deux alpinistes retrouvés morts dans le Fieschertal en Valais

Deux alpinistes suisses de 35 et 44 ans ont été retrouvés lundi sans vie entre l’Aletschhorn (4193 mètres) et le Dreieckhorn (3811 mètres). Le Ministère public valaisan a ouvert une instruction.

Les Suisses ont une obsession particulière selon Galaxus

Une évaluation du grand magasin en ligne Galaxus montre que la demande de figurines de collection est en forte hausse. Une catégorie de personnes a une affinité spéciale pour ce type de figurines.

Pièces de monnaie, bandes dessinées, timbres, couvercles de crème à café: aujourd'hui, tout peut être collectionné et Digitec-Galaxus a identifié un domaine particulièrement florissant en Suisse: les figurines en plastique. La clientèle de la filiale de Migros a vendu cette année – de janvier à mai – 80% de figurines de collection de plus que l'année précédente. Et elles sont surtout appréciées par les hommes d'une trentaine d'années.