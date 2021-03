Suisse

Elections au gouvernement du Valais: les femmes perdent au premier tour



Le Valais a-t-il un souci avec les femmes?

Les résultats des élections du 7 mars dessinent un gouvernement valaisan 100% masculin. Boude-t-on vraiment les femmes dans ce canton? Quelques pistes de réponse.

Pas une femme pour gouverner le Valais. Pas une. Tout le monde s'y attendait dans le canton. Et cette réalité se dessine encore plus depuis que les résultats du premier tour des élections pour le Conseil d'Etat sont tombés ce dimanche.

Les deux seules candidates en course face à six hommes, les Vertes Brigitte Wolf et Magali di Marco, terminent en toute fin de classement et on ne voit pas comment elles sauveraient leur place lors du deuxième tour le 28 mars (si elles s’y lancent).

Mais comment en est-on arrivé là? Le Valais est-il si machiste, au point de ne vouloir recevoir d’ordre d’aucune femme? C’est un peu plus compliqué que ça. Nous avons sondé de fins connaisseurs du Valais pour mieux comprendre.

Des partis trop en retard

Si la population valaisanne n’a pas voté massivement pour des femmes à l’Exécutif, c’est certainement parce qu’il n’y avait pas assez de choix. Elles n'étaient que deux, et du même parti.

«On a cherché mais on n’a pas trouvé», c'est le refrain des partis où l'on estime avoir assez fait pour dénicher des perles féminines. Pascal Sciarini, professeur de science politique à l’Université de Genève est catégorique:

«L'élection elle-même ne peut pas corriger un biais qui était déjà là lors de la sélection des candidats. Les partis ont péché lors de la préparation des candidatures, surtout le PDC qui avait en théorie trois places à disposition (trois sièges au gouvernement, ndlr)».

La préparation est donc cruciale. Des carrières politiques féminines (et même masculines), ça se pense très tôt, depuis les premiers échelons du jeu, dans les communes. Puis ça s’aiguise et se chouchoute dans les comités de partis, dans les commissions, en passant par le Grand conseil.

Un plafond de verre bien épais

Il faudrait avoir des femmes partout pour qu’elles se retrouvent en haut, mais il faudrait aussi les mettre en avant. Sauf que, si l’on en croit Sarah Constantin, candidate PS à la députation, «certains partis font le tremplin des hommes, mais pas des femmes».

Chantal Balet est avocate, administratrice de sociétés et a eu une carrière politique dans les années 90. Pour elle, «en Valais, on ne voit pas, encore aujourd'hui, l’avantage que représente la diversité dans les lieux de pouvoir». Le plafond de verre serait alors particulièrement épais et difficile à briser.

Un passé catholique conservateur pas si passé

Dé-zoomons. Pour comprendre pourquoi le Valais semble avoir un problème avec les femmes en politique, il faut aussi regarder dans le rétro. Pascal Sciarini remet l’église au milieu du village: «On a affaire à un canton conservateur où la religion a encore plus de poids qu'ailleurs et dans lequel le PDC a toujours une position très forte. Les valeurs historiques portées par le catholicisme ne promouvaient pas la place des femmes.»

Un «clan» omnipotent

Aussi, le professeur l’a dit, le PDC avait les clés du pouvoir au parlement jusqu’en 2013, année où il a perdu sa majorité absolue.

Le Valais était régi par ce «clan qui ne voulait surtout pas partager le pouvoir», nous dit-on en off (la question reste encore sensible aujourd’hui). L’émergence des femmes politiciennes n’aurait alors pas été simplifiée par cette omnipotence.

Des femmes qui doivent

y aller

Liliane Varone ne mâche jamais ses mots. Pour l’ancienne journaliste, notamment au Nouvelliste et la TSR, les femmes sont aussi responsables de cette situation.

«Celles qui grimpent tout en haut doivent absolument créer une émulation, faire en sorte qu’après elles, d’autres suivent. Et ce n’est pas le cas.»

Pour Isabelle Darbellay Métrailler, qui travaille pour la sensibilisation des femmes actives dans la sphère publique, celles-ci devraient davantage oser revendiquer la tête de liste et ne pas douter de leur légitimité. «Mais ce n’est pas si simple, tant certains réflexes sont ancrés».

Le Collectif Femmes* Valais qui a organisé la grève du 14 juin 2019 est du même avis:

«Il y a peut-être une responsabilité des femmes elles-mêmes qui n’acceptent pas d’être candidates quand on vient le leur demander, explique Silène Titzé. Mais cela est surtout lié à un problème sous-jacent du système entier. Elles disent non entre autres parce que l'organisation politique a été pensée pour s'adapter à la vie des hommes, qui ont encore moins la charge de la vie de famille que les femmes.»

Une relève pourtant bien

en chemin

Néanmoins, attention, nuance. Le tableau n’est pas si sombre pour les Valaisannes. Aux dernières élections communales de novembre 2020, «Le Nouvelliste» révélait des chiffres historiques.

Les élues ont dépassé pour la première fois les 25% dans les exécutifs, décroché 19 présidences et dix conseils communaux ont désormais une majorité féminine, entre autres.

Ce dimanche 7 mars, la proportion de candidates à l'élection du Grand conseil, 36%, est aussi un record. Un vrai mouvement semble donc en marche.

De l'espoir aussi

«Il y a un effet mécanique: les femmes n’étaient pas là avant et le chemin est en cours pour que les institutions s’adaptent. Logiquement cela va s’améliorer», prédit Johan Rochel, constituant et fondateur du mouvement Appel Citoyen (où les femmes candidates étaient très nombreuses, d’ailleurs).

La féminisation arrive, mais visiblement plus lentement qu’ailleurs. Le futur nous dira si cet Exécutif 100% masculin n’était qu’un «accident de parcours» ou le symbole d’un conservatisme qui s’accroche.

