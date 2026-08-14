Un chevreuil a été sauvé de la noyade dans le Léman

Alertée mardi peu après 10h30, la Brigade de la navigation a dépêché deux bateaux, indique vendredi la police genevoise dans un communiqué.

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Un chevreuil a été secouru mardi matin dans le lac Léman, au large de Cologny (GE), alors qu'il nageait à 500 mètres de la rive. L'animal, épuisé, a ensuite été relâché en forêt.

Alertée mardi peu après 10h30, la Brigade de la navigation a dépêché deux bateaux, indique vendredi la police genevoise dans un communiqué. Les gendarmes ont trouvé le brocard, un chevreuil mâle adulte, visiblement très affaibli par l'effort et la distance déjà parcourue. Le chevreuil continuait à nager au large.

Après plusieurs tentatives, les agents sont parvenus à hisser l'animal à bord d'une embarcation. Le cervidé a été ramené à la Société Nautique de Genève, où les gardes de l'environnement l'ont pris en charge. Le chevreuil a été transporté dans les bois de Jussy dans une boîte en bois adaptée.

Il a été muni d'une marque auriculaire pour permettre son identification.

«Cette procédure est systématiquement appliquée lors de captures d'ongulés en contexte urbain ou, plus exceptionnellement, comme ici, en milieu lacustre» Selon le communiqué

Après un examen minutieux pour s'assurer de son bon état général, le chevreuil a été relâché. Malgré la fatigue liée aux efforts fournis dans le Léman, le brocard a regagné la forêt sans signe de claudication ni de perte de lucidité. (sda/ats)