Un castor se promène sur un passage piéton dans un village argovien. La vidéo a fait le buzz. Le responsable cantonal en charge de la question nous parle de la présence de ces gros rongeurs dans les zones urbaines.

Nadine Böni / ch media

En Argovie, comme ailleurs en Suisse, la population de castors ne cesse de croître. On retrouve leurs traces le long des rivières et des ruisseaux. Et de temps à autre, ils partent même en excursion dans les zones urbaines. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours à Möhlin, en Argovie. La vidéo d'un castor qui se balade dans la rue a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit l'animal qui se dandine tranquillement sur un passage piétons. Comme s'il savait à quoi servent les marquages jaunes.

La scène a été filmée par Marco Wyss: «J'ai déjà eu l'occasion d'observer plusieurs fois des castors ici, mais toujours au bord ou dans le ruisseau». Cette rencontre en pleine rue ne l'a donc pas trop surpris:

«Au début, ma femme et moi pensions qu'il s'agissait d'un chat un peu gros»

La vidéo 👇 Vidéo: watson

Sur les réseaux sociaux, la séquence fait beaucoup réagir: «Cool, on ne voit pas ça tous les jours non plus», «espérons qu'il ne se fasse pas écraser»...

Jeunes castors cherchent territoire

Ce n'est pourtant pas la première fois qu'on peut apercevoir ces gros rongeurs dans la petite ville argovienne. En 2021 déjà, l'un d'eux gambadait sur le terrain de l'école. «Il est impossible de savoir s'il s'agit du même animal, mais c'est peu probable», explique Daniel Stahel, responsable de ces questions auprès du canton.

Il aime aussi le trottoir. Image: Marco Wyss

«Ce genre de comportement n'est pas inhabituel à cette période de l'année. En ce moment, les castors ont des petits. Les jeunes animaux, qui ont atteint la maturité sexuelle de deux ans, quittent le groupe familial et se mettent à chercher leur propre territoire. Cette quête peut les pousser vers la civilisation.» Daniel Stahel

Les statistiques montrent que la population de castors est en augmentation dans le canton d'Argovie. Lors d'un recensement de l'Office fédéral de l'environnement, en 2022, 556 individus ont été recensés à 172 endroits en Argovie, soit deux fois plus qu'une dizaine d'années auparavant.

Danger pour les chiens et les chats?

Pour Daniel Stahel, la situation n'a pas de quoi inquiéter. «Comme beaucoup d'animaux sauvages, le castor se défend lorsqu'il se sent en difficulté - en revanche, si on le laisse tranquille, il ne se passe rien. Si l'on garde ses distances, cela ne représente donc aucun danger», dit-il.

«Les détenteurs d'animaux domestiques n'ont pas à s'inquiéter de sa présence»

Selon le spécialiste, les rencontres désagréables, voire dangereuses, avec des chiens par exemple, ne se produisent que lorsqu'un chien pénètre sur le territoire d'un castor et qu'il veut le défendre.

Il espère donc de tout coeur que ces escapades se terminent bien pour les castors, car «elles sont surtout dangereuses pour eux à cause du trafic routier». Bien que ce ne soit pas là la cause de mortalité la plus fréquente: «Environ la moitié des castors qui meurent le font à la suite de combats territoriaux avec des congénères, à cause d'infections qu'ils attrapent en se blessant».

(Adaptation française: Valentine Zenker)