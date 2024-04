«Nous trouvons des castors dans les égouts en Suisse»

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Le coût sera donc nettement plus élevé? Nous sommes en train d'établir le budget actuellement, je ne peux donc pas encore fournir de détails à ce sujet.

Quel montant de compensation le canton verse-t-il chaque année pour les dommages causés par les castors? Le canton est tenu de verser des indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage aux forêts, aux cultures agricoles et aux animaux d'élevage. Concrètement, si le castor inonde un champ avec ses activités de barrage et que l'agriculteur subit une perte de rendement, cela sera compensé.

Jusqu'à présent, le castor était protégé. Maintenant, le Conseil fédéral souhaite autoriser son abattage. Est-ce justifié? En raison de la procédure de consultation en cours, je ne peux pas me prononcer sur ce point.​

Et si cela ne fonctionne pas, l'abattage reste-t-il aujourd'hui la dernière option? Non, cette option n'est pas prévue en raison du cadre législatif actuel.​

Ce qui signifie? Nous essayons d'abord de chasser le castor et de le dissuader de se réinstaller dans ces endroits particulièrement délicats en prenant des mesures de construction.

Et ils se bouchent? Oui, dans ce cas, nous devons intervenir. Et là, nous faisons preuve de pragmatisme.

«Désormais, nous trouvons des castors dans les stations d'épuration et les égouts»

Lors du vote de la loi sur la chasse en automne 2020, le castor était encore protégé. Désormais, il devrait pouvoir être abattu. L'animal s'est-il tant reproduit durant ces trois ans et demi? Je ne peux pas confirmer cela sur une période de trois ans. Ce qui est clair, c'est que la population de castors a augmenté. Le dernier suivi national, en 2022, en Suisse, montre que la population de castors s'est remarquablement développée au cours des 20 dernières années. Selon l'Office fédéral de l'environnement (Ofev), environ 4900 castors vivent, aujourd'hui, en Suisse, soit trois fois plus qu'en 2008. Permettez-moi de le dire ainsi: l'établissement des castors a réussi. La protection de la nature a été un succès. Cependant, un problème est que les habitats optimaux sont largement occupés, ce qui oblige le castor à se déplacer vers des habitats moins optimaux.

Lesquels en particulier? Le castor construit des barrages. Dans certains cours d'eau qui sont fortement altérés par son action, cela entraîne rapidement un refoulement des eaux et des canaux de drainage. Cela peut provoquer des inondations dans les cultures agricoles. De plus, le castor aime beaucoup creuser. Son accès à son terrier est toujours sous l'eau.

Quel est le problème avec le castor? Après tout, il est un moteur pour la biodiversité. Jürg Zinggeler: Tout à fait. Le castor contribue gratuitement à la biodiversité — une préoccupation pour laquelle on doit normalement dépenser beaucoup d'argent. Cependant, le castor se propage dans notre paysage qui est particulièrement densément peuplé sur le plateau central. Cela entraîne aussi des conflits.

Plus de «Suisse»

Le Conseil fédéral souhaite autoriser l'abattage des castors. Jürg Zinggeler, adjoint à la chasse du canton de Zurich, explique pourquoi le castor est source de conflits et quel est le coût annuel des dommages causés par les castors.

Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué

Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..

Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..

L'enfant la plus détestée d'Amérique fête ses 18 ans

Quel est le supermarché le plus cher de Suisse? Le résultat est inattendu

Les plus lus

15 conseils pour économiser un max d'argent

La rédaction de watson a réuni ses meilleurs conseils pour vous aider à économiser de l'argent rapidement et (presque) facilement.

En Suisse, on le sait, la vie est chère. Mais depuis que l'inflation est devenue notre compagne d'infortune, la vie sur nos belles terres n'a plus la même saveur. Même des touristes provenant de pays dans lequel tout est cher, comme le Japon, sont choqués par nos Espressos à 5 balles. C'est dire! Pour joindre les deux bouts, économiser est devenu le nouveau sport le plus en vogue, chez les bobos comme chez les autres.